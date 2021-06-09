Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölümde yürekleri yakan sahne! Doğan Baba diziye böyle veda etti…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölümde yürekleri yakan sahne! Doğan Baba diziye böyle veda etti… Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen EDHO 198. bölüme Doğan Baba'nın ölümü damga vurdu. Başarılı oyuncu Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan Baba'nın vurulduğu sahne kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. İşte o sahne…
09.06.2021 00:04
- Son Güncelleme: 09.06.2021 00:11
Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yine nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı.
Aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen 198. Bölüme Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan Baba'nın vurulduğu anlar damga vurdu.
Evladı Yaşar'ın sevdiği uğruna yurt dışına gitmesinden sonra Kimsesizlerin başına yeniden geçen Doğan Baba, Volkan'ın silahından çıkan kurşunla vuruldu. Çakırbeyli ailesinin telefonla görüntülü olarak takip ettiği o anlarda Doğan Baba'nın son sözleri "Ölüm çok güzeldir yaşamasını bilene" oldu.
Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. Bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…
198. BÖLÜM ÖZETİ
Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.