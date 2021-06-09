Bu ikili isminden söz ettirecek! Senaryonun mürekkebi kurumadan imza atmıştı! Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yeni sezonda...

Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu. İkili ilk kez aynı dizide rol alacak. Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş yeni dizisiyle büyük sükse yaratacak. Ünlü oyuncu Kanunsuz Topraklar dizisiyle yine adından söz ettirecek. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak Kanunsuz Topraklar isimli diziye son olarak Ramo'daki performansıyla çok konuşulan, dizide Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç dahil oldu. Ayrıca pek çok projeden tanıdığımız ünlü oyuncu Arif Diren yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde Teğmen Sezai karakteriyle ekranlarda olacak. Uğur Güneş şimdiden merak edilen dizide Davut karakterine hayat verecek.

09.06.2021 16:26 - Son Güncelleme: 09.06.2021 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





