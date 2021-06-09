Bu ikili isminden söz ettirecek! Senaryonun mürekkebi kurumadan imza atmıştı! Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yeni sezonda...
Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu. İkili ilk kez aynı dizide rol alacak. Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş yeni dizisiyle büyük sükse yaratacak. Ünlü oyuncu Kanunsuz Topraklar dizisiyle yine adından söz ettirecek. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak Kanunsuz Topraklar isimli diziye son olarak Ramo'daki performansıyla çok konuşulan, dizide Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç dahil oldu. Ayrıca pek çok projeden tanıdığımız ünlü oyuncu Arif Diren yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde Teğmen Sezai karakteriyle ekranlarda olacak. Uğur Güneş şimdiden merak edilen dizide Davut karakterine hayat verecek.
Bu ikili isminden söz ettirecek! Senaryonun mürekkebi kurumadan imza atmıştı! Esra Bilgiç ve Uğur Güneş yeni sezonda... Kanunsuz Toprak dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. İlk olarak Bir Zamanlar Çukurova'da sevilen bir karakter olan Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş'in yeni projesi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği Kanunsuz Topraklar dizisinde adından söz ettirecek.