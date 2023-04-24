TikTok aşkı 9 ay sürdü! Dolandırılınca Müge Anlı’nın kapısını çaldı! “Tüm Türkiye’nin geliniymiş” O gerçek çileden çıkardı...
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Doğan Daşkın, anlattıklarıyla herkesi şoke etti. TikTok üzerinden tanıştığı kendisinden 16 yaş küçük Fatma Şirin ile gönül ilişkisi kuran Daşkın, sevgilisi; kuzuları, kuşları tası toprağı toplayıp ortadan kaybolunca Aksaray'dan çıkıp İstanbul'a Müge Anlı'ya koştu. Sevgilisinin kıyafetlerine kadar çalındığını ve ailesinin yüzüne bakamadığını anlatan Daşkın'la ilgili bir geçek ise izleyenleri çileden çıkardı. İşte detaylar...
24.04.2023 13:14 - Son Güncelleme: 24.04.2023 13:14
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Doğan Daşkın, 9 aydır beraber yaşadığı 16 yaş küçük sevgilisi Fatma Şirin'in kuzuları, kuşları tası toprağı toplayıp ortadan kaybolduğunu söyledi.
Fatma Şirin ile TikTok üzerinden tanışan Daşkın, "Elimde neyim varsa her şeyi alıp gitti. Hayvan sevgisi vardı bunda. Dışarı çıkamıyordu. Ben de hayvanlarla sevgisini gidersin diye 2 tane kuzu aldım. Bir odada besliyorduk. Hem kuzuları hem de kuşları alıp kaçtı" dedi.