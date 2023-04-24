TikTok aşkı 9 ay sürdü! Dolandırılınca Müge Anlı’nın kapısını çaldı! “Tüm Türkiye’nin geliniymiş” O gerçek çileden çıkardı...

Fatma Şirin ile TikTok üzerinden tanışan Daşkın, "Elimde neyim varsa her şeyi alıp gitti. Hayvan sevgisi vardı bunda. Dışarı çıkamıyordu. Ben de hayvanlarla sevgisini gidersin diye 2 tane kuzu aldım. Bir odada besliyorduk. Hem kuzuları hem de kuşları alıp kaçtı" dedi.