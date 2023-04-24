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TikTok aşkı 9 ay sürdü! Dolandırılınca Müge Anlı’nın kapısını çaldı! “Tüm Türkiye’nin geliniymiş” O gerçek çileden çıkardı...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Doğan Daşkın, anlattıklarıyla herkesi şoke etti. TikTok üzerinden tanıştığı kendisinden 16 yaş küçük Fatma Şirin ile gönül ilişkisi kuran Daşkın, sevgilisi; kuzuları, kuşları tası toprağı toplayıp ortadan kaybolunca Aksaray'dan çıkıp İstanbul'a Müge Anlı'ya koştu. Sevgilisinin kıyafetlerine kadar çalındığını ve ailesinin yüzüne bakamadığını anlatan Daşkın'la ilgili bir geçek ise izleyenleri çileden çıkardı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
24.04.2023 13:14 - Son Güncelleme: 24.04.2023 13:14
TikTok aşkı 9 ay sürdü! Dolandırılınca Müge Anlı’nın kapısını çaldı! “Tüm Türkiye’nin geliniymiş” O gerçek çileden çıkardı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Doğan Daşkın, 9 aydır beraber yaşadığı 16 yaş küçük sevgilisi Fatma Şirin'in kuzuları, kuşları tası toprağı toplayıp ortadan kaybolduğunu söyledi.

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TikTok aşkı 9 ay sürdü! Dolandırılınca Müge Anlı’nın kapısını çaldı! “Tüm Türkiye’nin geliniymiş” O gerçek çileden çıkardı...

Fatma Şirin ile TikTok üzerinden tanışan Daşkın, "Elimde neyim varsa her şeyi alıp gitti. Hayvan sevgisi vardı bunda. Dışarı çıkamıyordu. Ben de hayvanlarla sevgisini gidersin diye 2 tane kuzu aldım. Bir odada besliyorduk. Hem kuzuları hem de kuşları alıp kaçtı" dedi.

TikTok aşkı 9 ay sürdü! Dolandırılınca Müge Anlı’nın kapısını çaldı! “Tüm Türkiye’nin geliniymiş” O gerçek çileden çıkardı...

Dolandırıldığını dile getiren Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayvan sevgisi yalanmış bu kadının. Bu şekilde herkesi kandırıp dolandırıyormuş. Gittikten sonra her şey açıklandı bana. Bu durumun farkına vardım"

TikTok aşkı 9 ay sürdü! Dolandırılınca Müge Anlı’nın kapısını çaldı! “Tüm Türkiye’nin geliniymiş” O gerçek çileden çıkardı...

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Daşkın, "Doğum gününde kuşları ona hediye olarak aldım. Kuşlardan birine benim adımı koydu, diğerine kendi adını koydu. 3 kişi gelip; kuzuları, tabakları, elbiselerime kadar arabaya doldurup götürmüşler." ifadelerini kullandı.

TikTok aşkı 9 ay sürdü! Dolandırılınca Müge Anlı’nın kapısını çaldı! “Tüm Türkiye’nin geliniymiş” O gerçek çileden çıkardı...

Doğan Bey yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Fatma, 'Hayvanları çok severim. 8 dönüm çiftliğim var. Eşim benden habersiz hayvanları sattı. Ondan o yüzden ayrıldım. Tekrar çiftlik kuracağım.

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