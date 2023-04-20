1 milyon 162 bin TL’den eden aşk! 5 yıllık sevgilisi dolandırınca Müge Anlı’ya koştu! “Tabularımı istediğimde parmağımı kırdı”

Hayrettin Bey ile 2018 yılında tanıştıklarını dile getiren Nur Peri Önal, "Aramızda 12 yaş olduğu için başlarda kabul etmedim, beni ikna etti" dedi. Henüz ilişkini başındayken sevgilisinin kendisinden çeşitli nedenlerle para istediğini belirten Nur Peri Hanım, "İlerleyen zamanlarda istediği paranın miktarı arttı" şeklinde konuştu.