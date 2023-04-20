1 milyon 162 bin TL'den eden aşk! 5 yıllık sevgilisi dolandırınca Müge Anlı’ya koştu! “Tabularımı istediğimde parmağımı kırdı”
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Nur Peri Önal, 41 yaşındaki pedagog Nur Peri Önal, kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Hayrettin Bey'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve 1 milyon 162 bin TL dolandırıldığını söyledi. Hayrettin Bey ile tanışmadan önce Almanya'da yaşadığı ve orada çalıştığını dile getiren Önal, sevgilisine gönderdiği paralarla 1 ev ve 2 araç alındığını belirtti. 5 yıl aşk yaşayan ikili, canlı yayında yüzleşti. İşte detaylar...
20.04.2023 14:26 - Son Güncelleme: 20.04.2023 14:41
Hayrettin Bey ile 2018 yılında tanıştıklarını dile getiren Nur Peri Önal, "Aramızda 12 yaş olduğu için başlarda kabul etmedim, beni ikna etti" dedi. Henüz ilişkini başındayken sevgilisinin kendisinden çeşitli nedenlerle para istediğini belirten Nur Peri Hanım, "İlerleyen zamanlarda istediği paranın miktarı arttı" şeklinde konuştu.
Sevgilisinin ailesiyle tanıştığını ve annesinin kendisine "Bu evin ilk ve son gelinisin" dediğini sözlerine ekleyen Nur Peri Hanım, parasını geri istediğinde Hayrettin Gürsel'in ailesinden akılalmaz sözler duyduğunu belirtti.
Nur Peri Önal, "Sadece sevmek ve sevilmek istedim. Evleneceğimizi düşünüyordum. Madem evlenmiyoruz paralarımı geri istiyorum" dedi.