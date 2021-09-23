Teşkilat yeni sezona 2 flaş isim katıldı! Teşkilat dizisinde yer yerinden oynayacak! 2. sezon tarihi de belli oldu…
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat yeni sezona 2 flaş isim katıldı. İlk sezonu konusu ve oyuncularıyla çok sevilmişti ve kadroya eklenen oyuncularla birlikte heyecanın dozu daha da artacak. Yeni katılan isimlerle birlikte olayların seyrinin nasıl değişeceği şimdiden merak konusu oldu ve Teşkilat dizisinde yer yerinden oynayacak gibi görünüyor. Heyecan dolu geri sayımın başladığı Teşkilat dizisinin 2. sezon tarihi de belli oldu, işte o isimler!
TRT 1'de yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu daha da güçleniyor. Dizi severler büyük bir merak ve heyecanla yeni sezonun başlayacağı tarihi araştırırken bir yandan da kadroya eklenen isimler olduğunu öğrenince heyecanın dozu daha da arttı. Teşkilat dizisine iki yeni flaş isim katıldı ve hangi rollerde oynayacağı merak konusu oldu. Peki Teşkilat dizisinin 2.sezon tarihi nedir, hangi oyuncularla yoluna devam edecek?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT1 Teşkilat dizisi yeni sezona Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun ve Maraşlı'nın Yavuz'u Hakan Boyav dahil oluyor.
GÜRKAN UYGUN KİMDİR?
Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 yılında İzmit Yarımca'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro ile Lise yıllarında tanışmış, 1990 senesinde amatör tiyatroya başlamıştır. Aile Kökeni Gürcistan'a dayanan Gürkan Uygun aslen Ordu'ludur. Lise yıllarında tiyatro yapmaya başlayan Gürkan Uygun, bu sevdası uğruna 1993 yılında İstanbul'a yerleşti. Dormen Tiyatro'sunda eğitim alan Gürkan Uygun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezundur.
2008 yılında Şebnem Ceylan ile evlenen oyuncunun bu evliliğinden Mihriban Balım isminde bir kızı ve Ateş isminde bir oğlu vardır. Tatlı Kaçıklar, Deli Yürek, Yılan Hikayesi, Aşkım Aşkım, Şapkadan Babam Çıktı, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Terör, Muhteşem Yüzyıl, Kaçak ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi bir çok sinema ve dizide rol alan Gürkan Uygun, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Halil karakterine hayat vermektedir. Gürkan Uygun, 1,80 metre boyunda, 76 kilo ve İkizler burcudur.