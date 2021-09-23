Teşkilat yeni sezona 2 flaş isim katıldı! Teşkilat dizisinde yer yerinden oynayacak! 2. sezon tarihi de belli oldu…

TRT 1'de yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu daha da güçleniyor. Dizi severler büyük bir merak ve heyecanla yeni sezonun başlayacağı tarihi araştırırken bir yandan da kadroya eklenen isimler olduğunu öğrenince heyecanın dozu daha da arttı. Teşkilat dizisine iki yeni flaş isim katıldı ve hangi rollerde oynayacağı merak konusu oldu. Peki Teşkilat dizisinin 2.sezon tarihi nedir, hangi oyuncularla yoluna devam edecek?