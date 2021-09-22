Müge Anlı'da bugün (22 Eylül 2021) o isim konuştu! Kendi ölüm ilanını yayınlayıp ortalıktan kaybolmuştu, nedeni ağızları açık bıraktı
Müge Anlı'da bugün (22 Eylül 2021) o isim konuştu! Kendi ölüm ilanını yayınlayıp ortalıktan kaybolmuştu, nedeni ağızları açık bıraktı. 50 yaşındaki Türkan Günday, sosyal medyadan ölüm ilanını verdi ve ortadan kayboldu. Yaklaşık bir aydır kendisinden hiçbir haber alınamayan Günday'ın çaresiz kalan ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Kardeşi Türkan'ın bir yıl önce boşandığını, evli olan Ersin Güneş ile aşk yaşadığını ve ikili arasında da sık sık kıskançlık tartışması çıktığını belirtti! Hayatından endişe edilen Türkan Günday'ı Müge Anlı buldu. Bugün Müge Anlı calı yayınına çıkan 50 yaşındaki kadının ortadan kaybolma nedeni şaşkına çevirdi.
MÜGE ANLI'DA BUGÜN (22 EYLÜL 2021) O İSİM KONUŞTU!
Kendi ölüm ilanını yayınlayıp ortalıktan kaybolmuştu, nedeni ağızları açık bıraktı... Son dakika haberi Müge Anlı'dan geldi. İstanbul'da, 25 gündür kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Türkan Günday'ın, kimseye haber vermeden Bartın'a evlenmeye gittiği ortaya çıktı.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 25 gün sonra Müge Anlı canlı yayınında buluşan kardeşler Türkiye'yi ekran başına kilitledi.