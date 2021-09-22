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Haberler Televizyon Müge Anlı'da bugün (22 Eylül 2021) o isim konuştu! Kendi ölüm ilanını yayınlayıp ortalıktan kaybolmuştu, nedeni ağızları açık bıraktı

Müge Anlı'da bugün (22 Eylül 2021) o isim konuştu! Kendi ölüm ilanını yayınlayıp ortalıktan kaybolmuştu, nedeni ağızları açık bıraktı

Müge Anlı'da bugün (22 Eylül 2021) o isim konuştu! Kendi ölüm ilanını yayınlayıp ortalıktan kaybolmuştu, nedeni ağızları açık bıraktı. 50 yaşındaki Türkan Günday, sosyal medyadan ölüm ilanını verdi ve ortadan kayboldu. Yaklaşık bir aydır kendisinden hiçbir haber alınamayan Günday'ın çaresiz kalan ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Kardeşi Türkan'ın bir yıl önce boşandığını, evli olan Ersin Güneş ile aşk yaşadığını ve ikili arasında da sık sık kıskançlık tartışması çıktığını belirtti! Hayatından endişe edilen Türkan Günday'ı Müge Anlı buldu. Bugün Müge Anlı calı yayınına çıkan 50 yaşındaki kadının ortadan kaybolma nedeni şaşkına çevirdi.

22.09.2021 13:34 - Son Güncelleme: 22.09.2021 13:34
Müge Anlı’da bugün 22 Eylül 2021 o isim konuştu! Kendi ölüm ilanını yayınlayıp ortalıktan kaybolmuştu, nedeni ağızları açık bıraktı

MÜGE ANLI'DA BUGÜN (22 EYLÜL 2021) O İSİM KONUŞTU!

Kendi ölüm ilanını yayınlayıp ortalıktan kaybolmuştu, nedeni ağızları açık bıraktı... Son dakika haberi Müge Anlı'dan geldi. İstanbul'da, 25 gündür kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Türkan Günday'ın, kimseye haber vermeden Bartın'a evlenmeye gittiği ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’da bugün 22 Eylül 2021 o isim konuştu! Kendi ölüm ilanını yayınlayıp ortalıktan kaybolmuştu, nedeni ağızları açık bıraktı

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 25 gün sonra Müge Anlı canlı yayınında buluşan kardeşler Türkiye'yi ekran başına kilitledi.

Müge Anlı’da bugün 22 Eylül 2021 o isim konuştu! Kendi ölüm ilanını yayınlayıp ortalıktan kaybolmuştu, nedeni ağızları açık bıraktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 50 yaşındaki Türkan Günday, sosyal medya hesabından kendi ölüm ilanını paylaştıktan sonra kayıplara karıştı. 25 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi kadının yakınları Müge Anlı'nın programına katıldı.

Müge Anlı’da bugün 22 Eylül 2021 o isim konuştu! Kendi ölüm ilanını yayınlayıp ortalıktan kaybolmuştu, nedeni ağızları açık bıraktı

Günday'ın yakınları Müge Anlı sayesinde Türkan Günday'ı buldu. Günday'ın kimseye haber vermeden Bartın'a evlenmeye gittiği ortaya çıktı.

Müge Anlı’da bugün 22 Eylül 2021 o isim konuştu! Kendi ölüm ilanını yayınlayıp ortalıktan kaybolmuştu, nedeni ağızları açık bıraktı

MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİLER

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan Türkan Günday, whatsapp durumundan kendi ölüm ilanını paylaştı, 'cenazeme kaç kişi gelecek?' diye soru sordu.

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