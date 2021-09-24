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Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Hakan Gümüşoğlu’nun maskesi düşüyor!

Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Perşembe akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan reyting rekortmeni dizinin yeni bölüm fragmanı, heyecanı kat kat arttırdı. Fekeli'nin bir gazete haberinde Mehmet Kara'yı görmesi ve o kişinin Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenmesi fragmana damga vurdu. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragman, kısa sürede sosyal medya gündem oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı...

24.09.2021 01:15 - Son Güncelleme: 24.09.2021 01:15
Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Hakan Gümüşoğlu’nun maskesi düşüyor!

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Kerem Alışık'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman heyecanı kat kat arttırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Hakan Gümüşoğlu’nun maskesi düşüyor!

105. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir.

Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Hakan Gümüşoğlu’nun maskesi düşüyor!

Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır. Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar.

Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Hakan Gümüşoğlu’nun maskesi düşüyor!

Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Hakan Gümüşoğlu’nun maskesi düşüyor!

Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir.

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