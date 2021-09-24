Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Hakan Gümüşoğlu’nun maskesi düşüyor!
Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Perşembe akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan reyting rekortmeni dizinin yeni bölüm fragmanı, heyecanı kat kat arttırdı. Fekeli'nin bir gazete haberinde Mehmet Kara'yı görmesi ve o kişinin Hakan Gümüşoğlu olduğunu öğrenmesi fragmana damga vurdu. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragman, kısa sürede sosyal medya gündem oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı...
24.09.2021 01:15
- Son Güncelleme: 24.09.2021 01:15
Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Kerem Alışık'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman heyecanı kat kat arttırdı.
105. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir.