Tek düğün bir damat iki gelin! O sahne Kalp Yarası’na damga vurdu Ferit’n intikamı acı oldu

Tek düğün bir damat iki gelin! Ferit'in intikamı acı oldu… Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, bu akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Zengin oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla milyonları ekran başına kilitleyen dizi, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel yer aldığı diziye Ferit'in kendisini aldatan Hande'den düğün günü aldığı intikam damga vurdu. İşte sosyal medyada büyük ses getiren o sahne…

28.06.2021 23:13 - Son Güncelleme: 28.06.2021 23:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





