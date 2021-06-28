Tek düğün bir damat iki gelin! O sahne Kalp Yarası’na damga vurdu Ferit’n intikamı acı oldu
Tek düğün bir damat iki gelin! Ferit'in intikamı acı oldu… Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası, bu akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Zengin oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosuyla milyonları ekran başına kilitleyen dizi, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel yer aldığı diziye Ferit'in kendisini aldatan Hande'den düğün günü aldığı intikam damga vurdu. İşte sosyal medyada büyük ses getiren o sahne…
28.06.2021 23:13
- Son Güncelleme: 28.06.2021 23:26
Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdı olan Ferit Sancakzade, Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzereyken acı gerçekle yüzleşir ve aldatıldığını öğrenir.
Dünyası altüst olan Ferit'in yolu bir şekilde Ayşe ile kesişir. Hande'den intikam almak isteyen genç adam, zorlu bir evlilik oyunu kurar ve bu oyuna Ayşe'yi de dahil eder.
Damatlığını giyen Ferit, Ayşe'ye de gelinlik giydirerek Hande ile evlenmesi için düzenlenen düğün törenine gider.
Gelinliğiyle Ferit'i bekleyen Hande neye uğradığını şaşırır. Bu duruma en çok sinirlenenlerden biri de Ferit'in annesi olur.
FERİT SANCAKZEDE
Sancakzade ailesinin küçük oğlu. Genç, yakışıklı, cömert, nazik, tutkulu, potansiyelini başına gelen felaketlerle keşfedeceğimiz bir karakter. Yetenekli ve umut vaat eden bir avukatken, ideallerinin üzerine gitmeyip aile şirketine gelmiş. Sancakzade Holding'in CEO'su.