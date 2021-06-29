Kalp Yarası 1. bölüm ekran başına kilitledi merakla beklenen 2. fragman yayında: "Bu hikayedeki en masum kişi sensin!"
Kalp Yarası 1. bölüm ekran başına kilitledi. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamlarına damgasını vuracak Kalp Yarası 1. bölümün ardından 2. bölüm fragmanıyla diziseverleri heyecanlı bekleyişe sürükledi. İşte ilk bölümden izleyicinin kalbine girmeyi başaran Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı...
KALP YARASI'NDAN GÜZEL BAŞLANGIÇ
Kalp Yarası, merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamlarına damgasını vuracak Kalp Yarası, Tüm Kişiler kategorisinde Pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi oldu! İlk bölümden izleyicinin kalbine girmeyi başaran Kalp Yarası, Hatay-Antakya'nın muhteşem coğrafyasını izleyici ile buluşturdu. Dizi sosyal medyada da büyük ses getirdi.
KALP YARASI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Düğüne üç gün kala Ferit, atı Fırtına'nın huzursuzlanması üzerine tesadüfen ahıra dönünce Hande ile Yaman'ın yakınlaşmasına uzaktan şahit oldu ve neye uğradığı şaşırdı. Ferit arabasına atlayıp Antakya'dan uzaklaşmak isterken Yaman, Ferit'in yolunu kesti. Ferit, ihanetin öfkesini Yaman'a kusarken, Yaman, Hande'ye olan aşkını haykırdı. İkili arasında yaşanan kavgadan sonra Ferit arabasına atladığı gibi İstanbul'un yolunu tuttu. Allak bullak bir haldeki Ferit, yoluna çıkan köpeği fark etmedi ve çarptı. Bu durum Ayşe ile tanışmasına vesile oldu.
Baha'yı kurtarmak için çaresiz kalan Ayşe, Ferit'in altı aylık evlilik teklifini kabul etti ve ikili birlikte Antakya'ya gitti. Düğün alanında Sancakzade Ailesi ve Varoğlu Ailesi ile Hande büyük bir heyecanla Ferit'i beklerken, Ferit'in Ayşe'yle birlikte çıkagelmesi herkese büyük bir sürpriz yaşattı ve Hatay'a adeta yıldırım düştü!