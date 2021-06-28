Vav TV İzle

Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı nefes kesti! Ferit’in intikam planı ortalığı karıştırdı "Bu hikayedeki en masum kişi sensin!"

Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı nefes kesti! Ferit'in intikam planı ortalığı karıştırdı… Atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İddialı yapımın yayınlanan 2. Bölüm fragmanı ise damga vurdu. Kendisini aldatan Hande'den düğün günü intikam alan Ferit'in "Bu hikayedeki en masum kişi sensin!" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı…

28.06.2021 22:38 - Son Güncelleme: 28.06.2021 22:40
Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı nefes kesti! Ferit’in intikam planı ortalığı karıştırdı Bu hikayedeki en masum kişi sensin!

Atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki Kalp Yarası konusu nedir? İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı nefes kesti! Ferit’in intikam planı ortalığı karıştırdı Bu hikayedeki en masum kişi sensin!

KALP YARASI KONUSU
Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı nefes kesti! Ferit’in intikam planı ortalığı karıştırdı Bu hikayedeki en masum kişi sensin!

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı nefes kesti! Ferit’in intikam planı ortalığı karıştırdı Bu hikayedeki en masum kişi sensin!

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı nefes kesti! Ferit’in intikam planı ortalığı karıştırdı Bu hikayedeki en masum kişi sensin!

KALP YARASI OYUNCULARI
Kalp Yarası oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi ünlü isimler yer alıyor.