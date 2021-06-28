Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı nefes kesti! Ferit’in intikam planı ortalığı karıştırdı "Bu hikayedeki en masum kişi sensin!"
Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı nefes kesti! Ferit'in intikam planı ortalığı karıştırdı… Atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İddialı yapımın yayınlanan 2. Bölüm fragmanı ise damga vurdu. Kendisini aldatan Hande'den düğün günü intikam alan Ferit'in "Bu hikayedeki en masum kişi sensin!" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı…
Atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki Kalp Yarası konusu nedir? İşte detaylar…
KALP YARASI OYUNCULARI
Kalp Yarası oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi ünlü isimler yer alıyor.