Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı nefes kesti! Ferit’in intikam planı ortalığı karıştırdı "Bu hikayedeki en masum kişi sensin!"

Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı nefes kesti! Ferit'in intikam planı ortalığı karıştırdı… Atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İddialı yapımın yayınlanan 2. Bölüm fragmanı ise damga vurdu. Kendisini aldatan Hande'den düğün günü intikam alan Ferit'in "Bu hikayedeki en masum kişi sensin!" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı…

28.06.2021 22:38 - Son Güncelleme: 28.06.2021 22:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





