Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! Kalp Yarası nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsüyle ekranın en çok konuşulacak yapımı olacak. İşte oyuncu kadrosu ve çekildiği bölgele merak uyandıran Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın yeni afişi ve hakkında merak edilenler...
11.06.2021 13:25
- Son Güncelleme: 11.06.2021 13:32
Medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'nın etkileyici coğrafyasında, nefesleri kesecek görkemli bir prodüksiyonla çekilen Kalp Yarası'nın afişi diziyi merakla bekleyenlerin beğenisini kazandı. Genç yıldızlar ve usta oyuncular Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç ve Rıza Akın'ın yer aldığı afiş, sosyal medyada büyük ses getirdi.