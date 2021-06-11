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Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! Kalp Yarası nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsüyle ekranın en çok konuşulacak yapımı olacak. İşte oyuncu kadrosu ve çekildiği bölgele merak uyandıran Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın yeni afişi ve hakkında merak edilenler...

11.06.2021 13:25 - Son Güncelleme: 11.06.2021 13:32
Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! Kalp Yarası nerede çekiliyor?

Yaz sezonunun yaklaşması ile birlikte televizyon ekranları yeni dizilerini tanıtmaya başladı. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı yeni dizi Kalp Yarası da Atv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! Kalp Yarası nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Atv ekranlarında sezona damgasını vuracak, yapımını Süreç Film'in üstlendiği yeni dizi Kalp Yarası'nın afişi yayınlandı.

Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! Kalp Yarası nerede çekiliyor?

Medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'nın etkileyici coğrafyasında, nefesleri kesecek görkemli bir prodüksiyonla çekilen Kalp Yarası'nın afişi diziyi merakla bekleyenlerin beğenisini kazandı. Genç yıldızlar ve usta oyuncular Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç ve Rıza Akın'ın yer aldığı afiş, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! Kalp Yarası nerede çekiliyor?

Sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan 'Kalp Yarası', Antakya'nın köklü ailelerinden birinin veliahtı Ferit ile hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı her şeyin önüne koyan Ayşe'nin imkansızlıklara direnen aşk öyküsünü anlatacak.

Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin Atv'de buluşuyor! Kalp Yarası nerede çekiliyor?

Yaz sezonunun en iddialı yapımlarından Kalp Yarası, genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsüyle ekranın en çok konuşulacak yapımı olacak.