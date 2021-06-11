Camdaki Kız'da tuvalet kaçamağı feci bitti Nalan'ın bekaret korsesi de çıktı! Nalan'ın yasak aşkı olacak Hayri ortaya çıktı

GEÇMİŞTE DE AYNI KIZI SEVMİŞLER

Ardından aile arasındaki kına gecesinden haberdar olan Cana ise sürpriz bir konuk olarak yalıya gitti. Bu arada erkekler de kendi aralarında eğlendi. Muzo'nun kardeşini Nalan'ı üzmemesi konusunda uyarması ve geçmişte ikisinin de hayatına girmiş bir kadını hatırlatması dikkatlerden kaçmadı.