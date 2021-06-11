Camdaki Kız'da tuvalet kaçamağı feci bitti Nalan'ın bekaret korsesi de çıktı! Nalan'ın yasak aşkı olacak Hayri ortaya çıktı
Kanal D ekranlarının büyük ilgi gören fenomen dizisi Camdaki Kız'ın 9. bölümüyle sezon finali yaptı. Camdaki Kız'ın sezon finalinde yaşananların yankılarıyla dinmiyor. Sezon finaline; kızının mutlu olması için susmayı seçen Feride'nin Sedat'la ikisini yan yana gördükten sonra Cana'ya dersini vermesi ve Hayri'nin gelişi damga vurdu. Hayri'nin kim olacağı merakla beklenirken, özellikle Feride'nin Cana'ya haddini bildirmesi sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.
GEÇMİŞTE DE AYNI KIZI SEVMİŞLER
Ardından aile arasındaki kına gecesinden haberdar olan Cana ise sürpriz bir konuk olarak yalıya gitti. Bu arada erkekler de kendi aralarında eğlendi. Muzo'nun kardeşini Nalan'ı üzmemesi konusunda uyarması ve geçmişte ikisinin de hayatına girmiş bir kadını hatırlatması dikkatlerden kaçmadı.