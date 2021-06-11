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Camdaki Kız'da tuvalet kaçamağı feci bitti Nalan'ın bekaret korsesi de çıktı! Nalan'ın yasak aşkı olacak Hayri ortaya çıktı

Kanal D ekranlarının büyük ilgi gören fenomen dizisi Camdaki Kız'ın 9. bölümüyle sezon finali yaptı. Camdaki Kız'ın sezon finalinde yaşananların yankılarıyla dinmiyor. Sezon finaline; kızının mutlu olması için susmayı seçen Feride'nin Sedat'la ikisini yan yana gördükten sonra Cana'ya dersini vermesi ve Hayri'nin gelişi damga vurdu. Hayri'nin kim olacağı merakla beklenirken, özellikle Feride'nin Cana'ya haddini bildirmesi sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

11.06.2021 12:06 - Son Güncelleme: 11.06.2021 12:06
Camdaki Kız'da tuvalet kaçamağı feci bitti Nalan'ın bekaret korsesi de çıktı! Nalan'ın yasak aşkı olacak Hayri ortaya çıktı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 10 Haziran Perşembe akşamı sezon finaliyle izleyici karşısına çıktı.

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Camdaki Kız'da tuvalet kaçamağı feci bitti Nalan'ın bekaret korsesi de çıktı! Nalan'ın yasak aşkı olacak Hayri ortaya çıktı

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide; Sedat'ın Cana ile düğün gecesinde birlikte olması, bunu fark eden Feride'nin Cana'ya haddini bildirmesi dikkat çekti.

Camdaki Kız'da tuvalet kaçamağı feci bitti Nalan'ın bekaret korsesi de çıktı! Nalan'ın yasak aşkı olacak Hayri ortaya çıktı

FERİDE KIZININ MUTLULUĞU İÇİN SUSTU
'Camdaki Kız' son bölümde; Cana'nın söylediklerinden sonra kızının mutluluğu için susan Feride, farklı bir tavır takınarak her şeyin sorunsuz ilerlemesi için bir adım attı. Hatta Feride Hanım, aynı gece Muzaffer'i çağırarak Nalan'ı ona emanet etti.

Camdaki Kız'da tuvalet kaçamağı feci bitti Nalan'ın bekaret korsesi de çıktı! Nalan'ın yasak aşkı olacak Hayri ortaya çıktı

GEÇMİŞTE DE AYNI KIZI SEVMİŞLER
Ardından aile arasındaki kına gecesinden haberdar olan Cana ise sürpriz bir konuk olarak yalıya gitti. Bu arada erkekler de kendi aralarında eğlendi. Muzo'nun kardeşini Nalan'ı üzmemesi konusunda uyarması ve geçmişte ikisinin de hayatına girmiş bir kadını hatırlatması dikkatlerden kaçmadı.

Camdaki Kız'da tuvalet kaçamağı feci bitti Nalan'ın bekaret korsesi de çıktı! Nalan'ın yasak aşkı olacak Hayri ortaya çıktı

NALAN KORSEDEN KURTULDU
Düğün sabahı evde hazırlanan Nalan, duş aldıktan sonra korse giymedi. Annesine bunu soran Nalan, "O artık görevini tamamladı" cevabını aldı. Kendini bir hayli kötü hisseden Nalan, erkek tarafının gelmesiyle bahçeye çıktı.