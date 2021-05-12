Tam final yapacak demişken ters köşe yapıldı! Seyircisi bakın nasıl mutlu! Menajerimi Ara artık yaz boyunca...

Pazar günlerinin sevilen yapımı Menajerimi Ara dizisiyle ilgili kulislerde konuşulanlar izleyicilerini sevindirecek. Her hafta dizide yaşanan gelişmeler ve her bölüm diziye konuk olarak ünlü oyuncular izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan Menajerimi Ara'yla ilgili geçtiğimiz haftalarda konuşulan final iddiaları izleyicilerini üzmüştü. Hatta Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı söylenmişti. Ancak son kulis bilgileri bu iddialara ters köşe yapar nitelikte geldi. Menajerimi Ara dizisinin yayıncı kuruluş ve yapım şirketinin aldığı karara göre yaz aylarında da devam edecek.

12.05.2021 02:04 - Son Güncelleme: 12.05.2021 02:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





