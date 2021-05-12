Tam final yapacak demişken ters köşe yapıldı! Seyircisi bakın nasıl mutlu! Menajerimi Ara artık yaz boyunca...
Pazar günlerinin sevilen yapımı Menajerimi Ara dizisiyle ilgili kulislerde konuşulanlar izleyicilerini sevindirecek. Her hafta dizide yaşanan gelişmeler ve her bölüm diziye konuk olarak ünlü oyuncular izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bugüne kadar onlarca ünlü ismi kadrosunda ağırlayan Menajerimi Ara'yla ilgili geçtiğimiz haftalarda konuşulan final iddiaları izleyicilerini üzmüştü. Hatta Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon için onay alamadığı ve gelecek sezon ekranlarda yer almayacağı söylenmişti. Ancak son kulis bilgileri bu iddialara ters köşe yapar nitelikte geldi. Menajerimi Ara dizisinin yayıncı kuruluş ve yapım şirketinin aldığı karara göre yaz aylarında da devam edecek.
Tam final yapacak demişken ters köşe yapıldı! Seyircisi bakın nasıl mutlu! Menajerimi Ara artık yaz boyunca... Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisi son döneme damgasını vuran diziler arasında yerini koruyor. Son aylarda dizinin final yapıp yapmayacağı hayranlarının merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyordu. Bir süre önce kulislerde konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia edilmişti. Bu söylentiler herkesi şaşırtmış ve gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Seyirciler Star TV'den ve dizinin yapımcı şirketi Ay Yapım'dan yapılacak açıklamaya odaklanmıştı. Ancak son gelişmeler izleyicileri sevindirecek.