Kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor! Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen fragman: “Demir seni aldatıyor…”

FEKELİ BİR KEZ DAHA EVLAT SINAVINDA! YİNE Mİ KAYBEDECEK?

Önce iki evladını ve eşini, sonra hayatın aşkı Hünkar'ı en son da evladım dediği Yılmaz'ı toprağa veren Fekeli, şimdi de yıllar sonra kavuştuğu yeğeni Fikret ile sınanıyor! Fikret savaşında ısrar ettikçe, aralarındaki bağ da kopma noktasına geliyor! Üstelik Fekeli bu kez, Fikret ile birlikte, Yılmaz'ın yadigarı Müjgan ve Kerem Ali'yi de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır.