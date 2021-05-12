EDHO’da Ömür Çakırbeyli’ye acı darbe! İlyas ile Pınar’ı birlikte yakaladı o anlar sosyal medyaya damga vurdu
Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 194. bölümüne İlyas Çakırbeyli'nin yasak aşkı damga vurdu. Ömür Çakırbeyli, eşi İlyas ile Pınar'ı birlikte yakaladı. Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sararken yakalanma yasak aşk sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, sahne hakkında yorumda bulundu. İşte detaylar…
12.05.2021 00:42
- Son Güncelleme: 12.05.2021 00:47
Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 194. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Reyting rekortmeni dizinin son bölümüne ise Ömür'ün eşi İlyas ile Pınar'ı yakaladığı sahne damga vurdu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölümde neler yaşandı?
194. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.
İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur.
Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.
Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar.