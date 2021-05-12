EDHO’da Ömür Çakırbeyli’ye acı darbe! İlyas ile Pınar’ı birlikte yakaladı o anlar sosyal medyaya damga vurdu

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 194. bölümüne İlyas Çakırbeyli'nin yasak aşkı damga vurdu. Ömür Çakırbeyli, eşi İlyas ile Pınar'ı birlikte yakaladı. Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sararken yakalanma yasak aşk sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, sahne hakkında yorumda bulundu. İşte detaylar…

12.05.2021 00:42 - Son Güncelleme: 12.05.2021 00:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





