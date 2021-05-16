Suzan’dan ters köşe! Kardeşlerim 14 bölüm fragmanı heyecanı arttırdı "Ömer'in velayetini almaya karar verdim!"

Suzan'dan ters köşe! Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim, yayınlanan 13. Bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümün final sahnesinde; Ömer, hiç tereddüt etmeden Suzan için kendi hayatını tehlikeye attı. Bu sahnenin ardından heyecanla beklenen Kardeşlerim 14. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Suzan izleyicilere ters köşe yaptı. Başlarda Ömer'in oğlu olduğunu kabul etmeyen Suzan'ın "Ömer'in velayetini almaya karar verdim!" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 14 bölüm fragmanı…

16.05.2021 01:01 - Son Güncelleme: 16.05.2021 01:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





