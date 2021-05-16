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Suzan’dan ters köşe! Kardeşlerim 14 bölüm fragmanı heyecanı arttırdı "Ömer'in velayetini almaya karar verdim!"

Suzan'dan ters köşe! Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim, yayınlanan 13. Bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümün final sahnesinde; Ömer, hiç tereddüt etmeden Suzan için kendi hayatını tehlikeye attı. Bu sahnenin ardından heyecanla beklenen Kardeşlerim 14. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Suzan izleyicilere ters köşe yaptı. Başlarda Ömer'in oğlu olduğunu kabul etmeyen Suzan'ın "Ömer'in velayetini almaya karar verdim!" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 14 bölüm fragmanı…

16.05.2021 01:01 - Son Güncelleme: 16.05.2021 01:14
Suzan’dan ters köşe! Kardeşlerim 14 bölüm fragmanı heyecanı arttırdı Ömer'in velayetini almaya karar verdim!

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk) gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle yine nefes kesti.

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Suzan’dan ters köşe! Kardeşlerim 14 bölüm fragmanı heyecanı arttırdı Ömer'in velayetini almaya karar verdim!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in son bölümünde ölümle burun buruna gelen Suzan, Ömer sayesinde kurtuldu. İşte Kardeşlerim 13. bölümde yaşananlar…

Suzan’dan ters köşe! Kardeşlerim 14 bölüm fragmanı heyecanı arttırdı Ömer'in velayetini almaya karar verdim!

KARDEŞLERİM 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır.

Suzan’dan ters köşe! Kardeşlerim 14 bölüm fragmanı heyecanı arttırdı Ömer'in velayetini almaya karar verdim!

Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar. Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder.

Suzan’dan ters köşe! Kardeşlerim 14 bölüm fragmanı heyecanı arttırdı Ömer'in velayetini almaya karar verdim!

Şengül, Ömer'e sahip çıkmayan Suzan'ın karşına dikilip tehditler savururken, çocuklar birbirlerine bağlılıklarının gücüyle yaşam mücadelelerine devam ederler.