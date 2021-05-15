Dokuzu gitti şimdi sırada bu diziler var! Peş peşe final haberleri seyircisini kahretti! 2 hafta içerisinde...

Haziran ayı yaklaştı ve bazı dizilerin fişleri çekildi. Öte yandan pek çok dizinin ise sezon finali bölümleri için hazırlıkları sürüyor. Sefirin Kızı, Arıza, Ramo, Seni Çok Bekledim, Baraj, Doğduğun Ev Kaderindir ve Hercai dizilerinin vedası şok etkisi yarattı. Bu sezon yine pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini sonlandıracak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1, Kanal D, TV8 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İşte yapması beklenen diziler...

15.05.2021 17:57 - Son Güncelleme: 15.05.2021 18:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





