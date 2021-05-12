Suzan'ın intikam planı Ömer’i yaktı! Kardeşlerim yeni bölümde neler yaşanacak?
Suzan'ın planı Ömer'i tehlikeye atıyor! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 13. Bölümü için meraklı bekleyiş sürerken yayınlanan yeni bölüm fragmanları heyecanı doruklara çıkardı. Son bölümde Suzan'ın annesi olduğunu öğrenen Ömer'in yeni bölüm fragmanında annesi için kendisini tehlikeye atması dikkat çekti. Ancak yeni bölümde Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atacak! İşte Kardeşlerim 13. bölümden ipuçları…
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerinden tam not alan dizi, son bölümüyle yine reytinglerin zirvesine yerleşti.