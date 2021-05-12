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Suzan'ın intikam planı Ömer’i yaktı! Kardeşlerim yeni bölümde neler yaşanacak?

Suzan'ın planı Ömer'i tehlikeye atıyor! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 13. Bölümü için meraklı bekleyiş sürerken yayınlanan yeni bölüm fragmanları heyecanı doruklara çıkardı. Son bölümde Suzan'ın annesi olduğunu öğrenen Ömer'in yeni bölüm fragmanında annesi için kendisini tehlikeye atması dikkat çekti. Ancak yeni bölümde Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atacak! İşte Kardeşlerim 13. bölümden ipuçları…

12.05.2021 21:57 - Son Güncelleme: 12.05.2021 21:57
Suzan'ın intikam planı Ömer’i yaktı! Kardeşlerim yeni bölümde neler yaşanacak?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerinden tam not alan dizi, son bölümüyle yine reytinglerin zirvesine yerleşti.

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Suzan'ın intikam planı Ömer’i yaktı! Kardeşlerim yeni bölümde neler yaşanacak?

Yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. Peki Kardeşlerim 13. bölümde neler yaşanacak? İşte Kardeşlerim yeni bölümden ipuçları…

Suzan'ın intikam planı Ömer’i yaktı! Kardeşlerim yeni bölümde neler yaşanacak?

13. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ömer yaşadığı şokun etkisiyle savrulurken, Kadir kardeşine sahip çıkmak, evi geçindirebilmek için çareler aramaktadır.

Suzan'ın intikam planı Ömer’i yaktı! Kardeşlerim yeni bölümde neler yaşanacak?

Suzan, Akif'ten intikam almak için bir plan yapar.

Suzan'ın intikam planı Ömer’i yaktı! Kardeşlerim yeni bölümde neler yaşanacak?

Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu asla kabullenmeyeceğini herkese ilan eder.