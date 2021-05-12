Suzan'ın intikam planı Ömer’i yaktı! Kardeşlerim yeni bölümde neler yaşanacak?

Suzan'ın planı Ömer'i tehlikeye atıyor! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in 13. Bölümü için meraklı bekleyiş sürerken yayınlanan yeni bölüm fragmanları heyecanı doruklara çıkardı. Son bölümde Suzan'ın annesi olduğunu öğrenen Ömer'in yeni bölüm fragmanında annesi için kendisini tehlikeye atması dikkat çekti. Ancak yeni bölümde Suzan'ın yaptığı sinsi plan, beklenmedik bir şekilde Ömer'i büyük bir tehlikeye atacak! İşte Kardeşlerim 13. bölümden ipuçları…

12.05.2021 21:57 - Son Güncelleme: 12.05.2021 21:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





