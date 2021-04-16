Survivor’da yürekleri ağza getiren sakatlık! Acun Ilıcalı da tedirgin oldu! O isim Survivor’a veda mı edecek?

Survivor yayınlanan tüm sezonlarıyla izleyicileri ekrana kilitliyor. Survivor Ünlüler Gönüllüler mücadelesinde sakatlıklardan dolayı diğer sezonlarda da olduğu gibi elenmek zorunda kalan yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor. Acun Ilıcalı'yı tedirgin eden ve üzen bir sakatlık daha yaşandı ve o isim apar topar hastaneye kaldırıldı. İzleyiciler ve yarışmacılar da şoke oldu, Survivor'da sakatlık nedeniyle bir kişi daha veda mı edecek?