RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor’da yürekleri ağza getiren sakatlık! Acun Ilıcalı da tedirgin oldu! O isim Survivor’a veda mı edecek?

Survivor'da yürekleri ağza getiren sakatlık izleyicileri ekrana kilitledi. TV8'de akşam kuşağı yayınlanan her sezonuyla ilgiyle izlenen yarışmanın zorlu parkuru oldukça dikkat çekiyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları engellerle kaplı parkuru geçerken büyük mücadele veriyor ve bazen sakatlıklar da ortaya çıkabiliyor. İşte Acun Ilıcalı'nın da tedirgin olduğu bir sakatlık yaşandı ve yarışmacının son durumu merak edildi. Peki O isim Survivor'a veda mı edecek? İşte yaşananlar…

16.04.2021 10:29 - Son Güncelleme: 16.04.2021 10:29
Survivor’da yürekleri ağza getiren sakatlık! Acun Ilıcalı da tedirgin oldu! O isim Survivor’a veda mı edecek?

Survivor'da yürekleri ağza getiren sakatlık izleyicileri ekrana kilitledi. TV8'de akşam kuşağı yayınlanan her sezonuyla ilgiyle izlenen yarışmanın zorlu parkuru oldukça dikkat çekiyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları engellerle kaplı parkuru geçerken büyük mücadele veriyor ve bazen sakatlıklar da ortaya çıkabiliyor. İşte Acun Ilıcalı'nın da tedirgin olduğu bir sakatlık yaşandı ve yarışmacının son durumu merak edildi. Peki O isim Survivor'a veda mı edecek? İşte yaşananlar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor’da yürekleri ağza getiren sakatlık! Acun Ilıcalı da tedirgin oldu! O isim Survivor’a veda mı edecek?

Survivor yayınlanan tüm sezonlarıyla izleyicileri ekrana kilitliyor. Survivor Ünlüler Gönüllüler mücadelesinde sakatlıklardan dolayı diğer sezonlarda da olduğu gibi elenmek zorunda kalan yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor. Acun Ilıcalı'yı tedirgin eden ve üzen bir sakatlık daha yaşandı ve o isim apar topar hastaneye kaldırıldı. İzleyiciler ve yarışmacılar da şoke oldu, Survivor'da sakatlık nedeniyle bir kişi daha veda mı edecek?

Survivor’da yürekleri ağza getiren sakatlık! Acun Ilıcalı da tedirgin oldu! O isim Survivor’a veda mı edecek?

SURVİVOR MERVE AYDIN SAKATLIK GEÇİRDİ! SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor 2021'de Merve Aydın'ın iletişim oyunu parkurunda geçirdiği kaza yürekleri ağza getirdi.

Survivor’da yürekleri ağza getiren sakatlık! Acun Ilıcalı da tedirgin oldu! O isim Survivor’a veda mı edecek?

Parkurda bir engeli geçerken yüzüne aldığı darbe sonucunda kanlar içinde kalan Merve Aydın'ın durumu karşısındaki takım arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.

Survivor’da yürekleri ağza getiren sakatlık! Acun Ilıcalı da tedirgin oldu! O isim Survivor’a veda mı edecek?

Parkurda bir engeli geçerken yüzüne aldığı darbe sonucunda kanlar içinde kalan Merve Aydın ilk müdahale ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.