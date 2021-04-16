Fekeli ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
Dün akşamdan itibaren yoğun bir şekilde Fekeli ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi? sorularının yanıtları merakla araştırılır oldu. ATV'nin Perşembe akşamları yayınlanan fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yine heyecan dolu olaylar yaşandı. Son bölümde Fikret'e öfkesi dinmeyen Demir Fekeli ile karşı karşıya geliyor ve öfkesini ondan çıkararak silahı ateşliyor. Peki Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? İzleyiciler Kerem Alışık'ın Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edip etmeyeceğini merak ediyor.
Dün akşamdan itibaren yoğun bir şekilde Fekeli ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi? sorularının yanıtları merakla araştırılır oldu. ATV'nin Perşembe akşamları yayınlanan fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yine heyecan dolu olaylar yaşandı. Son bölümde Fikret'e öfkesi dinmeyen Demir Fekeli ile karşı karşıya geliyor ve öfkesini ondan çıkararak silahı ateşliyor. Peki Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? İzleyiciler Kerem Alışık'ın Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edip etmeyeceğini merak ediyor.
Usta oyuncu Kerem Alışık uzun zamandır ATV'nin üç sezondur ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterine hayat veriyor. Başarılı oyunculuğu ile herkesi hayran bırakan isim rol icabı pek çok kez ölümden dönmüştü. Son bölümde Demir'in vurması sonucunda yaralanan Fekeli ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? İzleyicilerin dün akşamdan bu yana merakla araştırdığı soruların yanıtları haberimizde yer alıyor
KEREM ALIŞIK KİMDİR?
Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. Türk sinemasının önemli isimlerindeÇolpan İlhan annesi, Sadri Alışık ise babasıdır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar bir çok dizi ve filmlerde yer alan Kerem Alışık, dizi oyunculuğuna 1995 yılında Ünal Küpeli'nin yönettiği ''Fırtınalar'' adlı dizi ile başlamıştır. İlk sinema filmi ''Dansöz''dür. Bu filmin yönetmenliğinin ve senaristliğini merhum gazeteci Savaş Ay üstlenmiştir.