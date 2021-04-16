Fekeli ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

Dün akşamdan itibaren yoğun bir şekilde Fekeli ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi? sorularının yanıtları merakla araştırılır oldu. ATV'nin Perşembe akşamları yayınlanan fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yine heyecan dolu olaylar yaşandı. Son bölümde Fikret'e öfkesi dinmeyen Demir Fekeli ile karşı karşıya geliyor ve öfkesini ondan çıkararak silahı ateşliyor. Peki Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? İzleyiciler Kerem Alışık'ın Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edip etmeyeceğini merak ediyor.