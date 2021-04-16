Demir’in Fekeli’yi vurduğu anlar Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüme damga vurdu! Yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti

SEVDA'NIN 40 YILLIK SIRRI ORTAYA ÇIKTI: ÜMİT

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, Ümit daha fazla dayanamadı ve 'ben senin kızınım' dedi! Duydukları ve gördüğü fotoğraflara kalbi dayanamayan Sevda fenalaştı ve hastaneye yatırıldı. Ancak bulduğu ilk fırsatta yine Ümit'e yalvarmaya koştu. Hasta yatağından çıkıp arabasının peşinden ağladı ama nafile! Onun bu durumunu bir tek Şermin gördü ama o da kimseyi şüpheli ve tuhaf bir durum olduğuna ikna edemedi. Sevda ve Ümit'in sırrı şimdilik ikisinin arasında kaldı!