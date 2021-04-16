Demir’in Fekeli’yi vurduğu anlar Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüme damga vurdu! Yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yine zirvede! Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Nazan Kesal gibi birçok başarılı ismin yer aldığı, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan 92. bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Peki başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin son bölümünde neler yaşandı? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın reyting rekorları kıran 92. bölümünde yaşanan olaylar…
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %10,77 izlenme oranı ve %22,49 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 92.bölümünde #40YıllıkSır etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
FEKELİ ÖLDÜ MÜ?
Ahırlardaki yangından Fikret'i sorumlu tutan Demir, Fekeli de onu ölmüş bir kadının namusuna leke sürmekle suçlayınca yine öfkesine yenik düştü! Fekeli'nin özür dilemesi için kavga ettiler ama Fekeli geri adım atmadı! Bunun üzerine Fekeli'nin peşine düşen Demir, çırçırda onun karşısına çıkıp yine tartıştı. Ve silahını çekti! Dizinin heyecan dolu 92. bölümü, Fekeli'nin vurulması ile sona erdi.
SEVDA'NIN 40 YILLIK SIRRI ORTAYA ÇIKTI: ÜMİT
Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, Ümit daha fazla dayanamadı ve 'ben senin kızınım' dedi! Duydukları ve gördüğü fotoğraflara kalbi dayanamayan Sevda fenalaştı ve hastaneye yatırıldı. Ancak bulduğu ilk fırsatta yine Ümit'e yalvarmaya koştu. Hasta yatağından çıkıp arabasının peşinden ağladı ama nafile! Onun bu durumunu bir tek Şermin gördü ama o da kimseyi şüpheli ve tuhaf bir durum olduğuna ikna edemedi. Sevda ve Ümit'in sırrı şimdilik ikisinin arasında kaldı!