Survivor’da şoke eden sakatlık! Survivor Merve Aydın'a ne oldu? Sağlık durumu nasıl?

Akşam kuşağının ilgiyle izlenen yarışması Survivor'da şoke eden sakatlık. Dün akşamki iletişimin oyunu oldukça heyecanlıydı ve sevdiklerinden haber almak isteyen hem Ünlüler hem de Gönüller takımları kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkuru geçmeye çalışan yarışmacılardan Merve Aydın'ın geçirdiği sakatlık herkesi korkuttu. Peki Survivor Merve Aydın'a ne oldu? Kendine olan güveni ve dobra konuşmalarıyla dikkat çeken Merve Aydın'ın sağlık durumu nasıl? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…