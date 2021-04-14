Survivor’da şoke eden sakatlık! Survivor Merve Aydın'a ne oldu? Sağlık durumu nasıl?
Akşam kuşağının ilgiyle izlenen yarışması Survivor'da şoke eden sakatlık. Dün akşamki iletişimin oyunu oldukça heyecanlıydı ve sevdiklerinden haber almak isteyen hem Ünlüler hem de Gönüller takımları kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkuru geçmeye çalışan yarışmacılardan Merve Aydın'ın geçirdiği sakatlık herkesi korkuttu. Peki Survivor Merve Aydın'a ne oldu? Kendine olan güveni ve dobra konuşmalarıyla dikkat çeken Merve Aydın'ın sağlık durumu nasıl? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…
Akşam kuşağının ilgiyle izlenen yarışması Survivor'da şoke eden sakatlık. Dün akşamki iletişimin oyunu oldukça heyecanlıydı ve sevdiklerinden haber almak isteyen hem Ünlüler hem de Gönüller takımları kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkuru geçmeye çalışan yarışmacılardan Merve Aydın'ın geçirdiği sakatlık herkesi korkuttu. Peki Survivor Merve Aydın'a ne oldu? Kendine olan güveni ve dobra konuşmalarıyla dikkat çeken Merve Aydın'ın sağlık durumu nasıl? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…
TV8'in her sezonu ilgiyle izlenen fenomen yarışması Survivor'da dün akşam heyecan dolu anlar yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı zorlu bir mücadele için karşı karşıya geldi. Duygusal olarak da yarışmacıları zorlayan iletişim oyunu için yarışanlar zorlu parkuru geçmeye çalışırken Merve Aydın'ın sakatlığı herkesi korkuttu. İzleyiciler Survivor Merve Aydın'a ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Acun Ilıcalı'dan Merve Aydın'ın sakatlığı hakkında önemli açıklamalar geldi. İşte yaşananlar…