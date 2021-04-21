Survivor Ekstra’da beklenmedik ayrılık! Olayın perde arkası ortaya çıktı! İzleyiciler şaşkın…

Gündeme bomba gibi düşen bir olay oldu ve Survivor Ekstra'da beklenmedik ayrılık yaşandı. Furkan Dede, Sema Aydemir, Semih Öztürk, Murat Özarı'nın yer aldığı ve Survivor'ın hemen arkasından yayınlanan program izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılarla ilgili yapılan yorumlar ve yaşanan olayların ele alındığı Survivor Ekstra'da bir kişinin olmaması merak uyandırdı. Olayın perde arkası ortaya çıktı ve izleyiciler de oldukça şaşkın. İşte ayrıntılar…