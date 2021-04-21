Survivor Ekstra’da beklenmedik ayrılık! Olayın perde arkası ortaya çıktı! İzleyiciler şaşkın…
Gündeme bomba gibi düşen bir olay oldu ve Survivor Ekstra'da beklenmedik ayrılık yaşandı. Furkan Dede, Sema Aydemir, Semih Öztürk, Murat Özarı'nın yer aldığı ve Survivor'ın hemen arkasından yayınlanan program izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılarla ilgili yapılan yorumlar ve yaşanan olayların ele alındığı Survivor Ekstra'da bir kişinin olmaması merak uyandırdı. Olayın perde arkası ortaya çıktı ve izleyiciler de oldukça şaşkın. İşte ayrıntılar…
Gündeme bomba gibi düşen bir olay oldu ve Survivor Ekstra'da beklenmedik ayrılık yaşandı. Furkan Dede, Sema Aydemir, Semih Öztürk, Murat Özarı'nın yer aldığı ve Survivor'ın hemen arkasından yayınlanan program izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılarla ilgili yapılan yorumlar ve yaşanan olayların ele alındığı Survivor Ekstra'da bir kişinin olmaması merak uyandırdı. Olayın perde arkası ortaya çıktı ve izleyiciler de oldukça şaşkın. İşte ayrıntılar…
TV8'in her sezon ilgiyle izlenen Survivor yarışmasının hemen ardından Survivor Ekstra program yayınlanıyor ve yorumcular, parkurlarda ve ada hayatında yaşanan olayları değerlendiriyor. Yorumculardan birinin Survivor Ekstra'da birkaç gün olmayışı ise meraklandırdırmıştı. Bu gelişmeleyle ilgili bazı iddialar ortaya atılınca ortalık karıştı ve şaşkınlık arttı. İşte Survivor Ekstra ile ilgili o gelişme…
FURKAN DEDE SURVİVOR EKSTRA'DAN KOVULDU MU?
Seyirciyi TV8 ekranlarına kilitleyen sevilen yarışma programı Survivor'dan hemen sonra yayınlanan Survivor Ekstra'da yorumculuk ve sunuculuk yapan aynı zamanda Oynat Bakalım programını da sunan Furkan Dede'nin programda yer almaması izleyiciler tarafından merak konusu oldu.