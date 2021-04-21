RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Ekstra’da beklenmedik ayrılık! Olayın perde arkası ortaya çıktı! İzleyiciler şaşkın…

Gündeme bomba gibi düşen bir olay oldu ve Survivor Ekstra'da beklenmedik ayrılık yaşandı. Furkan Dede, Sema Aydemir, Semih Öztürk, Murat Özarı'nın yer aldığı ve Survivor'ın hemen arkasından yayınlanan program izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılarla ilgili yapılan yorumlar ve yaşanan olayların ele alındığı Survivor Ekstra'da bir kişinin olmaması merak uyandırdı. Olayın perde arkası ortaya çıktı ve izleyiciler de oldukça şaşkın. İşte ayrıntılar…

21.04.2021 09:26 - Son Güncelleme: 21.04.2021 09:26
Survivor Ekstra’da beklenmedik ayrılık! Olayın perde arkası ortaya çıktı! İzleyiciler şaşkın…

Gündeme bomba gibi düşen bir olay oldu ve Survivor Ekstra'da beklenmedik ayrılık yaşandı. Furkan Dede, Sema Aydemir, Semih Öztürk, Murat Özarı'nın yer aldığı ve Survivor'ın hemen arkasından yayınlanan program izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarışmacılarla ilgili yapılan yorumlar ve yaşanan olayların ele alındığı Survivor Ekstra'da bir kişinin olmaması merak uyandırdı. Olayın perde arkası ortaya çıktı ve izleyiciler de oldukça şaşkın. İşte ayrıntılar…

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Survivor Ekstra’da beklenmedik ayrılık! Olayın perde arkası ortaya çıktı! İzleyiciler şaşkın…

TV8'in her sezon ilgiyle izlenen Survivor yarışmasının hemen ardından Survivor Ekstra program yayınlanıyor ve yorumcular, parkurlarda ve ada hayatında yaşanan olayları değerlendiriyor. Yorumculardan birinin Survivor Ekstra'da birkaç gün olmayışı ise meraklandırdırmıştı. Bu gelişmeleyle ilgili bazı iddialar ortaya atılınca ortalık karıştı ve şaşkınlık arttı. İşte Survivor Ekstra ile ilgili o gelişme…

Survivor Ekstra’da beklenmedik ayrılık! Olayın perde arkası ortaya çıktı! İzleyiciler şaşkın…

FURKAN DEDE SURVİVOR EKSTRA'DAN KOVULDU MU?

Seyirciyi TV8 ekranlarına kilitleyen sevilen yarışma programı Survivor'dan hemen sonra yayınlanan Survivor Ekstra'da yorumculuk ve sunuculuk yapan aynı zamanda Oynat Bakalım programını da sunan Furkan Dede'nin programda yer almaması izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Survivor Ekstra’da beklenmedik ayrılık! Olayın perde arkası ortaya çıktı! İzleyiciler şaşkın…

İddialara göre Furkan Dede için işine son verildi, Acun Ilıcalı işten kovdu ve yerine Murat Özarı getirildi.

Bir yandan da belinin ağrısından dolayı ekranlarda yer almadığı iddia ediliyor.

Survivor Ekstra’da beklenmedik ayrılık! Olayın perde arkası ortaya çıktı! İzleyiciler şaşkın…

FURKAN DEDE KİMDİR?

1986 Yılında İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Dede'yi tüm Türkiye Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma ile tanıdı.