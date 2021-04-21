RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşı

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, heyecan ve aksiyon yüklü sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı. Peki, ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Nikola'nın planlarını boşa çıkaran Osman Bey'in, Bizans-Moğol ittifakına karşılık ölüm kalım savaşı vereceği bölümden detaylar…

21.04.2021 08:50 - Son Güncelleme: 21.04.2021 08:50
Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşı

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 55. bölümüyle bu akşam Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşı

55. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Dizinin 55'inci bölümünde Nikola'nın planlarını boşa çıkaran Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşılık ölüm kalım savaşı verecek.

Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşı

OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR
Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşı

YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYOR
Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşı

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR
Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.