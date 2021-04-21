Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşı

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, heyecan ve aksiyon yüklü sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı. Peki, ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Nikola'nın planlarını boşa çıkaran Osman Bey'in, Bizans-Moğol ittifakına karşılık ölüm kalım savaşı vereceği bölümden detaylar…

21.04.2021 08:50 - Son Güncelleme: 21.04.2021 08:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





