Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşı
Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, heyecan ve aksiyon yüklü sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı. Peki, ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Nikola'nın planlarını boşa çıkaran Osman Bey'in, Bizans-Moğol ittifakına karşılık ölüm kalım savaşı vereceği bölümden detaylar…
YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYOR
Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.
MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR
Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.