Masumlar Apartmanı’nda ortalığı birbirine katacak! Han’a kafayı taktı! Büyük ses getirecek…
Salı akşamları TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'na yeni bir oyuncu katıldı. Masumlar Apartmanı'nda ortalığı birbirine katacak, Han'a kafayı taktı. Peki dizinin son bölümünde neler yaşandı? Kadroya yeni dahil olan karakterin Han ile olan gerginliğini doktor Yağmur geçici olarak bitirse de devamı daha şiddetli gelecek gibi görünüyor. Diziye katılır katılmaz oldukça dikkat çeken Masumlar Apartmanı Anıl davranışlarıyla heyecanın dozunu arttıracak, büyük ses getirecek. İşte detaylar…
Salı akşamları TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'na yeni bir oyuncu katıldı. Masumlar Apartmanı'nda ortalığı birbirine katacak, Han'a kafayı taktı. Peki dizinin son bölümünde neler yaşandı? Kadroya yeni dahil olan karakterin Han ile olan gerginliğini doktor Yağmur geçici olarak bitirse de devamı daha şiddetli gelecek gibi görünüyor. Diziye katılır katılmaz oldukça dikkat çeken Masumlar Apartmanı Anıl davranışlarıyla heyecanın dozunu arttıracak, büyük ses getirecek. İşte detaylar…
Masumlar Apartmanı'a tüm dengeleri değiştirecek, büyük ses getirecek yeni bir oyuncu katıldı ve heyecanlandırdı. İzleyicilerin her hafta merakla izlediği Masumlar Apartmanı'nda yeni karakterin Han ile olan gerginliği, tartışmaları dikkat çekerken bir yandan da Gülben ile nereden tanıştığı kafaları karıştırdı. Hem heyecanın hem de merakın dozunu arttıran oyuncu kim? Masumlar Apartmanı'nda bundan sonra olaylar bambaşka olacak. İşte detaylar…