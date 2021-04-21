Masumlar Apartmanı’nda ortalığı birbirine katacak! Han’a kafayı taktı! Büyük ses getirecek…

Masumlar Apartmanı'a tüm dengeleri değiştirecek, büyük ses getirecek yeni bir oyuncu katıldı ve heyecanlandırdı. İzleyicilerin her hafta merakla izlediği Masumlar Apartmanı'nda yeni karakterin Han ile olan gerginliği, tartışmaları dikkat çekerken bir yandan da Gülben ile nereden tanıştığı kafaları karıştırdı. Hem heyecanın hem de merakın dozunu arttıran oyuncu kim? Masumlar Apartmanı'nda bundan sonra olaylar bambaşka olacak. İşte detaylar…