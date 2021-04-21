RAMAZAN İMSAKİYE
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Masumlar Apartmanı’nda ortalığı birbirine katacak! Han’a kafayı taktı! Büyük ses getirecek…

Salı akşamları TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'na yeni bir oyuncu katıldı. Masumlar Apartmanı'nda ortalığı birbirine katacak, Han'a kafayı taktı. Peki dizinin son bölümünde neler yaşandı? Kadroya yeni dahil olan karakterin Han ile olan gerginliğini doktor Yağmur geçici olarak bitirse de devamı daha şiddetli gelecek gibi görünüyor. Diziye katılır katılmaz oldukça dikkat çeken Masumlar Apartmanı Anıl davranışlarıyla heyecanın dozunu arttıracak, büyük ses getirecek. İşte detaylar…

21.04.2021 09:55 - Son Güncelleme: 21.04.2021 09:55
Masumlar Apartmanı’nda ortalığı birbirine katacak! Han’a kafayı taktı! Büyük ses getirecek…

Salı akşamları TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'na yeni bir oyuncu katıldı. Masumlar Apartmanı'nda ortalığı birbirine katacak, Han'a kafayı taktı. Peki dizinin son bölümünde neler yaşandı? Kadroya yeni dahil olan karakterin Han ile olan gerginliğini doktor Yağmur geçici olarak bitirse de devamı daha şiddetli gelecek gibi görünüyor. Diziye katılır katılmaz oldukça dikkat çeken Masumlar Apartmanı Anıl davranışlarıyla heyecanın dozunu arttıracak, büyük ses getirecek. İşte detaylar…

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Masumlar Apartmanı’nda ortalığı birbirine katacak! Han’a kafayı taktı! Büyük ses getirecek…

Masumlar Apartmanı'a tüm dengeleri değiştirecek, büyük ses getirecek yeni bir oyuncu katıldı ve heyecanlandırdı. İzleyicilerin her hafta merakla izlediği Masumlar Apartmanı'nda yeni karakterin Han ile olan gerginliği, tartışmaları dikkat çekerken bir yandan da Gülben ile nereden tanıştığı kafaları karıştırdı. Hem heyecanın hem de merakın dozunu arttıran oyuncu kim? Masumlar Apartmanı'nda bundan sonra olaylar bambaşka olacak. İşte detaylar…

Masumlar Apartmanı’nda ortalığı birbirine katacak! Han’a kafayı taktı! Büyük ses getirecek…

MASUMLAR APARTMANI ANIL OLAYLARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK!

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde Han, Psikiyatrist Yağmur ile görüşürken Anıl ansızın odaya giriyor ve Han'ın Yağmur'a aşık olduğunu iddia ederek onu odadan çıkartmak istiyor.

Masumlar Apartmanı’nda ortalığı birbirine katacak! Han’a kafayı taktı! Büyük ses getirecek…

Anıl'ın bu davranışı nedeniyle kontrolünü kaybeden Han, Anıl'ın boğazına sarılıyor. İkisine de müdahale eden Yağmur süresi gelmeden odaya giren Anıl'a sert bir tutum göstererek odadan çıkarıyor.

Masumlar Apartmanı’nda ortalığı birbirine katacak! Han’a kafayı taktı! Büyük ses getirecek…

İkili arasında yaşanan gerginlik bununla da sınırlı kalmaz. Anıl Gülben'in karşısına çıkar. Dehşete düşen Gülben evden çıkar ve geri dönmez.