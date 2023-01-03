Survivor başladı mı, ne zaman başlayacak? SURVİVOR 2023 yarışmacıları ÜNLÜLER- GÖNÜLLÜLER TAMAMI... SURVİVOR 2023 KADROSU FULL LİSTESİ!
Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu. Her yıl ilgi ile izlenen yarışmada 2023 yılında gönüllü ve ünlü grubu açıklandı. Buna göre ünlüler arasında Murat Eken, Seçkin Piriler, Yusuf Güney, Zeynep Alkan gibi isimler yer alırken, gönüller grubunda ise Gökhan, Aziz, Gizem, Osman, Aleyna bulunuyor. Peki Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı tüm sorulara yanıt verdi. İşte detaylar...
SURVİVOR 2023 KADROSU SIRALI TAM LİSTE! Survivor 2023 için fragman geldi. Bu sene kimlerin yarışacağı açıklandı. Fragmana Berdan Mardini damga vurarken yarışmanın takipçileri tüm listeyi öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki 2023 Survivor kadrosunda kimler var? Survivor başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte SURVİVOR 2023 yarışmacıları ÜNLÜLER- GÖNÜLLÜLER TAMAMI, FULL LİSTESİ...
Survivor 2023 yarışmasında bu sezon akıl oyunları ve stratejileri ön planda olacak. Ünlüler ve gönüller hem hayatta kalmak hem de şampiyonluk için kıyasıya mücelede edecek.
SURVİVOR 2023 BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2023 15 Ocak 2023 tarihinde ilk bölümü ile TV8'de ekrana gelecek. Acun Ilıcalı Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim. Survivor Türkiye 15 Ocak'ta TV8'de başlıyor.." ifadelerini kullandı.
GÖNÜLLÜLER TAKIMINLAR FENOMENLER YER ALIYOR
Yeni sezon kadrosunda sosyal medya fenomenleri bir hayli dikkat çekerken, Berdan Mardini, Ümit Erdim, Yusuf Güney, Murat Eken gibi ünlü isimleri de kadroda görenler hayrete düştü.