Müge Anlı sapık Sinan Sardoğan olayında şok gelişmeler! Meğer Arife Gökçe'nin kaybında 2 pantolonunu... Cinsel içerikli mesajlarını itiraf etmişti!

Müge Anlı Sinan olayı günlerdir Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Yaşadığı köyde neredeyse tüm yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan'ın 5 çocuk ve 12 torunu olan Arife Gökçe'nin kaybıyla bir ilişkisi var mı merak ediliyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert programında günlerdir kayıp olarak aranan Arife Gökçe'nin nerede olduğu, ölü mü sağ mı olduğu araştırılırken tüm işaretler Sinan'ı gösteriyor. Peki Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Arife Gökçe bulundu mu? Arife Gökçe öldü mü, yaşıyor mu? İşte son gelişmeler...