SURVİVOR 2025 ALL STAR VE GÖNÜLLÜLER kadrosu tam liste! Acun Ilıcalı isimleri duyurdu! Kadrodaki o fenomen çok şaşırttı

Sema Aydemir 17 Ağustos 1985'te Bursa'da dünyaya geldi. 400 m engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusudur. 2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Millî takımında yer almıştır. 2012 Yaz Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir, Aydemir'in (Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3.34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. 21 Ocak 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 ve 2018 yılında yayımlanan Survivor 2018 yarışmasında ünlüler kadrosunda yer almıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

SURVIVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

KAAN KAZGAN

Sakarya'da dünyada gelen Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Henüz 9 yaşında iken kick boks ile tanışan ve bu spor dalına gönül veren Kazgan, kısa bir süreliğine ara vermiş olsa da 11 yaşında yeniden spor hayatına dönmüştür. 2011 yılından itibaren aktif bir şekilde spor yaşamını sürdüren Kazgan, profesyonel MMA dövüşçüsü olarak tanınmaktadır.2 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonluğu ve 1 kez MMA Türkiye Şampiyonluğu gibi unvanları bulunan Kaan Kazgan profesyonel olarak MMA dövüşlerine çıkmaktadır.