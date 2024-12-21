Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olan 25 yaşındaki Ecesu Ürker geceye damga vurdu.
Yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruya kadar gelmeyi başardı.
500 bin TL değerindeki 11. soruya doğru cevap veren yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...
İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...