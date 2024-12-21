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Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

Televizyon dünyasının en popüler yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde yarışmaya katılan Ece Ürker geceye damga vurdu. Yarışmacı başarılı performansıyla 500 bin TL değerindeki soruya kadar geldi. 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 01:06 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 01:19
Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olan 25 yaşındaki Ecesu Ürker geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

Yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruya kadar gelmeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

500 bin TL değerindeki 11. soruya doğru cevap veren yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyona ramak kala!

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım

İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ece Ürker'in cevapladığı sorular...