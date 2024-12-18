SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

Masterchef'te ceketi kim kazandı? 17 Aralık Masterchef 2. ceketi alan yarışmacı kim? İşte ceketin sahibi...

MasterChef Türkiye'de son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Son beş ceketi kazanmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Peki, Masterchef Türkiye'de ikinci ceketi kim kazandı? 17 Aralık 2024 MasterChef ikinci ceket sahibi hangi isim oldu?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 08:50 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 08:53
Masterchef’te ceketi kim kazandı? 17 Aralık Masterchef 2. ceketi alan yarışmacı kim? İşte ceketin sahibi...

MasterChef Türkiye'de 17 Aralık 2024 Salı günü ikinci ceketi kazanan yarışmacı belli oldu. Önceki geceki bölümde ilk ceketi Beyza alırken, dün akşamki bölümde geriye kalan 6 yarışmacı, ikinci ceketi kazanabilmek için mutfakta büyük bir mücadele verdi. Peki, 17 Aralık Salı günü MasterChef'te ikinci ceketi kim kazandı. İşte merak edilenler...

Masterchef’te ceketi kim kazandı? 17 Aralık Masterchef 2. ceketi alan yarışmacı kim? İşte ceketin sahibi...

Masterchef ikinci ceketi kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde, yarışmacılar büyük bir mücadele verdi. Oynanan iki zorlu oyunun ardından ceketin sahibi belli oldu. Yarışmacılar oyunda Metin Yavuz'un daha önce MasterChef'te yaptığı yemeği yeniden hazırladılar.

Masterchef’te ceketi kim kazandı? 17 Aralık Masterchef 2. ceketi alan yarışmacı kim? İşte ceketin sahibi...

Masterchef 2. ceketin sahibi hangi yarışmacı oldu?

İlk 6'ya girmeyi başaran ve ikinci ceketi kazanan isim KEREM oldu.

Masterchef’te ceketi kim kazandı? 17 Aralık Masterchef 2. ceketi alan yarışmacı kim? İşte ceketin sahibi...

Masterchef'te 1. ceketi kim aldı?

İlk 6'ya giren ve ilk ceketi kazanan isim ise BEYZA oldu.

Masterchef’te ceketi kim kazandı? 17 Aralık Masterchef 2. ceketi alan yarışmacı kim? İşte ceketin sahibi...

Masterchef'te dokunulmazlığı kazanan isim kim?

MasterChef'te en başarılı tabağı yapan Beyza ilk 6'ya girerek hafta boyu dokunulmazlığın sahibi olmayı başardı.

Masterchef’te ceketi kim kazandı? 17 Aralık Masterchef 2. ceketi alan yarışmacı kim? İşte ceketin sahibi...

Kim elenmişti?

MasterChef'te elenen son isim Alper isimli yarışmacıydı.

Masterchef’te ceketi kim kazandı? 17 Aralık Masterchef 2. ceketi alan yarışmacı kim? İşte ceketin sahibi...

🍳 MASTERCHEF'TE SON 7'DE HANGİ İSİMLER VAR?

Şirin

Kerem

Onur

Beyza

Erim

Semih

Eda