Masterchef’te ceketi kim kazandı? 17 Aralık Masterchef 2. ceketi alan yarışmacı kim? İşte ceketin sahibi...

MasterChef Türkiye'de 17 Aralık 2024 Salı günü ikinci ceketi kazanan yarışmacı belli oldu. Önceki geceki bölümde ilk ceketi Beyza alırken, dün akşamki bölümde geriye kalan 6 yarışmacı, ikinci ceketi kazanabilmek için mutfakta büyük bir mücadele verdi. Peki, 17 Aralık Salı günü MasterChef'te ikinci ceketi kim kazandı. İşte merak edilenler...

Masterchef ikinci ceketi kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde, yarışmacılar büyük bir mücadele verdi. Oynanan iki zorlu oyunun ardından ceketin sahibi belli oldu. Yarışmacılar oyunda Metin Yavuz'un daha önce MasterChef'te yaptığı yemeği yeniden hazırladılar.

Masterchef 2. ceketin sahibi hangi yarışmacı oldu? İlk 6'ya girmeyi başaran ve ikinci ceketi kazanan isim KEREM oldu.

Masterchef'te 1. ceketi kim aldı? İlk 6'ya giren ve ilk ceketi kazanan isim ise BEYZA oldu.