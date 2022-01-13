Survivor 2022 All Star’daki fark gözlerden kaçmadı! Survivor 2022’de bomba gelişme! Gönüllüler takımında olması gereken o isim…
Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi günü yayın hayatına başlıyor ve fenomen yarışma için heyecan dolu geri sayım başladı. Survivor 2022 All Star ünlüler ve gönüllüler kadrosu şekillenmişken önemli bir gelişme yaşandı ve nefesler tutuldu. Gönüllüler takımında olması gereken o ismin görülmemesi meraklandı ve sebebi çok gecikmedi, yerine gelecek yarışmacı bile belli oldu. Survivor 2022 All Star kadrosundaki isimler ve yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor.
13.01.2022 16:32
- Son Güncelleme: 13.01.2022 16:32
Heyecanla yeni sezonunun başlaması beklenen fenomen yarışma Survivor 2022'de kadrolar belli olmuşken bomba gibi bir gelişme yaşandı. 15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanması beklenen Survivor 2022 All Star'daki fark gözlerden kaçmadı ve Gönüllüler takımında olması gereken o ismin yer almaması herkesi şaşırttı. O yarışmacı yerine yenisi eklendi ve yarışmacının yeniden dönüp dönmeyeceği merak edilmeye başlandı. İşte Survivor 2022 All Star'da yaşanan gelişmeler ve kadrodaki o isimler!
SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA BOMBA GELİŞME
Survivor 2022 All Star heyecanı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyunu öncesi canlı yayın açtı.