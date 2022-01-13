Survivor 2022 All Star’daki fark gözlerden kaçmadı! Survivor 2022’de bomba gelişme! Gönüllüler takımında olması gereken o isim…

Heyecanla yeni sezonunun başlaması beklenen fenomen yarışma Survivor 2022'de kadrolar belli olmuşken bomba gibi bir gelişme yaşandı. 15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanması beklenen Survivor 2022 All Star'daki fark gözlerden kaçmadı ve Gönüllüler takımında olması gereken o ismin yer almaması herkesi şaşırttı. O yarışmacı yerine yenisi eklendi ve yarışmacının yeniden dönüp dönmeyeceği merak edilmeye başlandı. İşte Survivor 2022 All Star'da yaşanan gelişmeler ve kadrodaki o isimler!