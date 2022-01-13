Müge Anlı'nın araştırdığı Fethiye'deki çifte cinayetin ayrıntıları şoke etmişti! Hatice ve Cahit Paslı'nın cansız bedenleri işte böyle bulundu
Müge Anlı'nın araştırdığı Fethiye'deki çifte cinayetin ayrıntıları şoke etmişti! Hatice ve Cahit Paslı'nın cansız bedenlerinin bulunduğu fotoğraf ortaya çıktı. Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodular herkesi şaşkına çevirdi, stüdyoda ise gergin anlar yaşandı. Tüm tarafların toplandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün, beyaz araçla cinayetin işlendiği bölgede görüldüğü söylenen Halil Avcı da katıldı. Yaşanan gelişmenin ardından Hatice Paslı ve Cahit Paslı'nın cansız bedenlerinin bulunduğu görüntü ortaya çıktı. Motorsiklette vurularak öldürülen ve yanyana düzgün bir şekilde cansız bedenleri bulunan Paslı çiftinin ölümü kafaları karıştırmaya devam ediyor...
13.01.2022 12:10
- Son Güncelleme: 13.01.2022 12:22
Müge Anlı'nın araştırdığı Fethiye'deki çifte cinayetin ayrıntıları şoke etmişti! Hatice ve Cahit Paslı'nın cansız bedenleri işte böyle bulundu...
KATİL O MU?
Bugün Müge Anlı canlı yayınına, iddiaların odağındaki isim olan Halil Avcı katıldı. Beyaz araçla cinayetin işlendiği bölgede görüldüğü söylenen Halil Avcı konuştu Türkiye ekran başına kilitlendi.
Yaşanan gelişmenin ardından Müge Anlı, Paslı çiftinin cansız bedenlerinin bulunduğu yerde yan yana düzgün bir biçimde olduğuna dikkat çekti. Kısa sürede merak konusu olan o görüntü ortaya çıktı.
BİRBİRİNİZİN KARISINI ÇALMIŞSINIZ KEÇİSİNİ ÇALMIŞ ÇOK MU SİZE!"
Müge Anlı son bölümde (12 Ocak 2022) çileden çıktı! Çifte cinayetin ardından çarpık ilişkiler ifşa olmuştu...