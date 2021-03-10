Survivor 2021’ye damga vuran olay! Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı son noktayı koydu!
Survivor 2021'ye damga vuran olay dün akşam herkesi ekrana kilitledi. Yeni sezonuna bomba gibi başlayan TV8'in fenomen yarışması akşam kuşağında izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Heyecanın bir an bile eksik olmadığı Survivor yarışmasında Çağrı Atakan'ın sunucu Murat Ceylan'a söylediği sözler ortalığı karıştıdı, sinirlerine hakim olamayan yarışmacıya ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan uyarı geldi. Acun Ilıcalı son noktayı koydu, peki Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler…
Survivor 2021'ye damga vuran olay dün akşam herkesi ekrana kilitledi. Yeni sezonuna bomba gibi başlayan TV8'in fenomen yarışması akşam kuşağında izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Heyecanın bir an bile eksik olmadığı Survivor yarışmasında Çağrı Atakan'ın sunucu Murat Ceylan'a söylediği sözler ortalığı karıştıdı, sinirlerine hakim olamayan yarışmacıya ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan uyarı geldi. Acun Ilıcalı son noktayı koydu, peki Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler…
Ünlüler Gönüllüler formatında ekrana gelen Survivor 2021'de şoke eden bir olay yaşandı, agresif tavırlarıyla şimdiye kadar pek çok tartışmaya dahil olan Survivor Çağrı Atakan bu kez sunucu Murat Ceylan ile kavga ederek gündeme damga vurdu. Bu gelişme üzerine Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Ada konseyinde Acun Ilıcalı son noktayı koydu ve Çağrı Atakan'ın Survivor akıbeti merak edildi. İşte detaylar…
ÇAĞRI ATAKAN MURAT CEYLAN KAVGASI!
Survivor Türkiye son bölüme Survivor Çağrı, Murat Ceylan kavgası damgasını vurdu. Dokunulmazlık oyunu ve iletişim oyunu heyecanı yaşandığı sırada, ünlüler takımında mücadele eden Çağrı Atakan, oyun sonunda gönüllüler takımına sinirlenerek bağırmaya başladığı sırada, yarışmanın sunuculuğunu yapan Murat Ceylan'ın müdahale etmesine kızarak üzerine yürüdü.
SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Çağrı Atakan'ın ise ağlayarak Acun Ilıcalı'ya son kararını ileteceği anlar öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Bu gece yapılan eleme konseyinde Survivor Çağrı diskalifiye edildi mi, elendi mi? gibi soruların yanıtları merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı tarafından konuya ilişkin Çağrı'ya yönelik yaptığı konuşmada sunucu Murat Ceylan'a karşı yapılan hareketin kendisine yapıldığını kabul ettiğini belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.