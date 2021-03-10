Survivor 2021’ye damga vuran olay! Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı son noktayı koydu!

Ünlüler Gönüllüler formatında ekrana gelen Survivor 2021'de şoke eden bir olay yaşandı, agresif tavırlarıyla şimdiye kadar pek çok tartışmaya dahil olan Survivor Çağrı Atakan bu kez sunucu Murat Ceylan ile kavga ederek gündeme damga vurdu. Bu gelişme üzerine Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Ada konseyinde Acun Ilıcalı son noktayı koydu ve Çağrı Atakan'ın Survivor akıbeti merak edildi. İşte detaylar…