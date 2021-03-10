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Fenomen dizi bu hafta yok! Yayın akışından aniden çıkarıldı! İzleyiciler şaşkınlığın kurbanı oluyor

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Ramo dizisinde yaşanan gelişmeler izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ramo'da geçen hafta Yıldırım'ın ikizinin ortaya çıkması herkesi şok ederken gözler yeni bölüme çevrilmişti. Ancak dizinin bu haftaki yayın günü olan 12 Mart Cuma gününde bir değişiklik yaşandı. Ramo dizisi Show TV tarafından 12 Mart Cuma gününün yayın akışından çıkarıldı. Yerine ise Güldür Güldür Show yeni bölüm eklendi. İzleyiciler şimdi yeni bölümün yayınlanacağı tarihe ve fragmana odaklandı.

10.03.2021 15:15 - Son Güncelleme: 10.03.2021 15:18
Fenomen dizi bu hafta yok! Yayın akışından aniden çıkarıldı! İzleyiciler şaşkınlığın kurbanı oluyor

Fenomen dizi bu hafta yok! Yayın akışından aniden çıkarıldı! İzleyiciler şaşkınlığın kurbanı oluyor. Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyicisini ekran başına kilitleyen Ramo ile ilgili yayıncı kuruluş tarafından önemli bir son dakika kararı alındı. Her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizi ani bir kararla kanalın yayın akışından kaldırıldı. İzleyiciler şimdi neden böyle bir karar alındığını merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenomen dizi bu hafta yok! Yayın akışından aniden çıkarıldı! İzleyiciler şaşkınlığın kurbanı oluyor

BU HAFTANIN YAYIN AKIŞINDA KALDIRILDI

Ramo'da geçen hafta Yıldırım'ın ikizinin ortaya çıkması herkesi şok ederken gözler yeni bölüme çevrilmişti.

Fenomen dizi bu hafta yok! Yayın akışından aniden çıkarıldı! İzleyiciler şaşkınlığın kurbanı oluyor

Ancak dizinin bu haftaki yayın günü olan 12 Mart Cuma gününde bir değişiklik yaşandı.

Fenomen dizi bu hafta yok! Yayın akışından aniden çıkarıldı! İzleyiciler şaşkınlığın kurbanı oluyor

Ramo dizisi Show TV tarafından 12 Mart Cuma gününün yayın akışından çıkarıldı.

Fenomen dizi bu hafta yok! Yayın akışından aniden çıkarıldı! İzleyiciler şaşkınlığın kurbanı oluyor

Yerine ise Güldür Güldür Show yeni bölüm eklendi.

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