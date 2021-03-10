Fenomen dizi bu hafta yok! Yayın akışından aniden çıkarıldı! İzleyiciler şaşkınlığın kurbanı oluyor. Cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyicisini ekran başına kilitleyen Ramo ile ilgili yayıncı kuruluş tarafından önemli bir son dakika kararı alındı. Her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizi ani bir kararla kanalın yayın akışından kaldırıldı. İzleyiciler şimdi neden böyle bir karar alındığını merak ediyor.