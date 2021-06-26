Sultan Aleaddin’den ters köşe! Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Benim yüzümden”

Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününde komplocular yakalanıp Haşhaşilerin hain saldırısı bertaraf edildi. Düğünün ardından Celaleddin ve Kutlu Bike odasına çekildiğinde, Celaleddin "Seni zincirlerinden kurtarmaya geldim" deyince Kutlu Bike daha fazla dayanamadı ve "Ben Cengiz Han'ın casusuyum" diyerek gerçeği itiraf etti.