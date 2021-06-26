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Sultan Aleaddin’den ters köşe! Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Benim yüzümden”

Sultan Aleaddin'den ters köşe! Başrolünü Emre Kıvılcım'ın üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, altıncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cuma akşamının vazgeçilmezi Bozkır Arslanı Celaleddin, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicilerden tam not aldı. Kutlu Bike'nin itirafının damga vurdu bölüm milyonlar tarafından soluksuz izlenirken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Sultan Aleaddin'in kararı yeni bölüm fragmanına damga vurdu. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı…

26.06.2021 00:40 - Son Güncelleme: 26.06.2021 00:40
Sultan Aleaddin’den ters köşe! Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Benim yüzümden”

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in altıncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin'in son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar…

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Sultan Aleaddin’den ters köşe! Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Benim yüzümden”

KUTLU BİKE, CELALEDDİN'E HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen altıncı bölümünde, Kutlu Bike düğün gecesinde Celaleddin'e gerçekleri anlattı ve Cengiz Han'ın ajanı olduğunu itiraf etti.

Sultan Aleaddin’den ters köşe! Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Benim yüzümden”

Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününde komplocular yakalanıp Haşhaşilerin hain saldırısı bertaraf edildi. Düğünün ardından Celaleddin ve Kutlu Bike odasına çekildiğinde, Celaleddin "Seni zincirlerinden kurtarmaya geldim" deyince Kutlu Bike daha fazla dayanamadı ve "Ben Cengiz Han'ın casusuyum" diyerek gerçeği itiraf etti.

Sultan Aleaddin’den ters köşe! Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Benim yüzümden”

Celaleddin bu itiraf karşısında büyük bir şok yaşarken, Kutlu Bike, kardeşinin Cengiz Han'ın esiri olduğunu ve Moğollarla birlikte çalışan Haşhaşilerin kendisini öldürmesini istediklerini açıkladı.

Sultan Aleaddin’den ters köşe! Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı yayınlandı: “Benim yüzümden”

Uzun süredir peşinde olduğu saraydaki hainin Kutlu Bike olduğunu öğrenen Celaleddin, geçmiş günahlarını sayıp döken Kutlu Bike'yi saraydaki karışıklıktan ve ülkenin iç savaşın eşiğine gelmesinden sorumlu tuttu.