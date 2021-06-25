Bozkır Arslanı Celaleddin’de dikkat çeken sahne! Sultan Aleaddin, Celaleddin’e Cengiz Han’ın zayıf noktasını açıkladı
Bozkır Arslanı Celaleddin'de dikkat çeken sahne! Sultan Aleaddin, Celaleddin'e Cengiz Han'ın zayıf noktasını açıkladı… 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen altıncı bölümünde, Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğunu öğrenen Celaleddin ne yapacağını bilemezken, babası Sultan Aleaddin imdadına yetişti. Baba-oğlun dikkat çeken sohbet sahnesinde Sultan Aleaddin, Celaleddin'e Cengiz Han'ın zayıf noktasını açıkladı. İşte o sahne…
25.06.2021 22:25
- Son Güncelleme: 25.06.2021 23:02
Kutlu Bike'yi odasında bırakıp avluya çıkan ve ne yapacağını düşünmeye başlayan Celaleddin, sultan babasının gelişiyle kendini toparladı.
Sultan Aleaddin, düğün gecesinde avluda bulduğu oğlunun sıkıntısını fark etti ve "Aramızdaki resmiyeti kaldırmanın tam zamanı. Sultan-şehzade gibi değil de baba-oğul gibi konuşalım seninle. Anlat bakalım mesele nedir?" dedi.
Celalddin, Haşhaşilerin düğüne düzenlediği saldırıdan dolayı canının sıkıldığını söylese de Sultan Aleaddin bu cevaptan tatmin olmadı. Babasının üstelemesi üzerine Celaleddin, Kutlu Bike ile ilgili gerçeği açıkladı.
Sultan Aleaddin, Cengiz Han'ın şantajını anlatan Celaleddin'e şu sözlerle yol gösterdi: "Mesele sandığın gibi olmayabilir Celaleddin. Ben derim ki yeni bir elçilik heyeti gönderelim ağır hediyelerle. Çocuğu isteyelim, belki sorun çıkmadan alırız."
Celaleddin, "Cengiz Han'ı tanıyorsam vermeyecektir. Onu silah olarak kullanmaya devam edecektir" deyince Sultan Aleaddin "İşte o zaman Tilki'ye ihtiyaç var demektir" dedi.