Bozkır Arslanı Celaleddin’de beklenen oldu! Kutlu Bike, Haşhaşilerin lideri Behram’ın cezasını kesti
Bozkır Arslanı Celaleddin'de beklenen oldu! Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin nefes kesen bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecanla takip edilen altıncı bölümünde, Kutlu Bike kendisini ajanlık yapmaya zorlayan Haşhaşilerin lideri Behram'ın cezasını bizzat kesti! O anlar milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Kutlu Bike'nin Haşhaşilerin lideri Behram'ın cezasını kestiği o sahne…
26.06.2021 01:17
- Son Güncelleme: 26.06.2021 01:54
Celaleddin'e her şeyi itiraf ettikten sonra yaptıklarından büyük pişmanlık yaşayan Kutlu Bike, düğüne düzenlediği saldırı bertaraf edilen ve hapse atılan Haşhaşilerin lideri Behram'dan intikam almak istedi.
"Hesap verme zamanı geldi Behram Efendi" diyerek Behram'ın daha önce kendisine verdiği hançeri alan Kutlu Bike, Behram'ı hapis tutulduğu hücrede öldürmeyi planladı ancak fırsat ayağına geldi.
Behram, Vezir Şemseddin tarafından sorgulandığı sırada Sultan Aleaddin'in askerleri gelerek Behram'ın huzura istendiği söyledi ve esiri teslim aldı.
Behram, Sultan Aleaddin'in huzuruna götürülürken yolda Kutlu Bike'yle karşılaştı ve "Kutlu Bike haber getirme sırası bende. Celaleddin öldü!" diyerek kahkahalara boğuldu.
Bu sözlerle büyük şok yaşayan Kutlu Bike, sakladığı hançerini çekerek Behram'ın karnına sapladı ve cezasını kesti.