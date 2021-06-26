Bozkır Arslanı Celaleddin’de beklenen oldu! Kutlu Bike, Haşhaşilerin lideri Behram’ın cezasını kesti

Bozkır Arslanı Celaleddin'de beklenen oldu! Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin nefes kesen bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecanla takip edilen altıncı bölümünde, Kutlu Bike kendisini ajanlık yapmaya zorlayan Haşhaşilerin lideri Behram'ın cezasını bizzat kesti! O anlar milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Kutlu Bike'nin Haşhaşilerin lideri Behram'ın cezasını kestiği o sahne…

26.06.2021 01:17 - Son Güncelleme: 26.06.2021 01:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





