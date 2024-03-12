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Stüdyo karıştı Esra Erol devreye girdi! Babasından 7 yaş küçük Yusuf'a aşık oldu evden kaçtı! 'Sevda Mevsim'i isimli grupta...

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. 3 çocuk annesi Hülya Saraman 5 Mart 2024'te 5 yaşındaki kızını yanına alarak evden kaçtı. Abla Ayşe ve enişte Hüseyin, Hülya'yı aramak için stüdyoya geldi. Hülya Saraman ablası ve eniştesi ile canlı yayında yüzleşti. Canlı yayında bir anda ortalık gerilince taraflar birbirine girdi. Esra Erol enişte Hüseyin'i stüdyodan çıkardı. İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 23:08 Güncelleme 12 Mart 2024, 23:13
Stüdyo karıştı Esra Erol devreye girdi! Babasından 7 yaş küçük Yusuf’a aşık oldu evden kaçtı! ’Sevda Mevsim’i isimli grupta... 1

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da bu hafta yaşananlar izleyenleri hayrete düşürdü.

Stüdyo karıştı Esra Erol devreye girdi! Babasından 7 yaş küçük Yusuf’a aşık oldu evden kaçtı! ’Sevda Mevsim’i isimli grupta... 2

3 çocuk annesi Hülya Saraman 5 Mart 2024'te 5 yaşındaki kızını yanına alarak evden kaçtı. Abla Ayşe ve enişte Hüseyin, Hülya'yı aramak için stüdyoya geldi.

Stüdyo karıştı Esra Erol devreye girdi! Babasından 7 yaş küçük Yusuf’a aşık oldu evden kaçtı! ’Sevda Mevsim’i isimli grupta... 3

Hülya Saraman ablası ve eniştesi ile canlı yayında yüzleşti.

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