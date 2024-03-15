Ateş Kuşları’nda heyecan dorukta: Çino, Ateş Kuşları’nın mahallesinde! Sultan ve Kara’nın sırları açığa mı çıkıyor?

Ekranların sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 47. Bölümüyle 15 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek. Peki Ateş Kuşları'nın yeni bölümünde neler olacak? Sultan ve Kara'nın sırları açığa mı çıkıyor? İşte İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları'nın yeni bölümünden ipuçları...
Ali ve Barbaros başta olmak üzere, evin erkekleri vakıf himayesindeki kaçırılan çocuklar için iz peşine düşerken; henüz kimliğinden haberdar olmadıkları, av diye peşine düştükleri Çino için kendileri mi birer avdır yoksa?
Çatal'ın ölümüyle alakalı gerçeği öğrenen Çino, Ateş Kuşları'na hangi sinsi yolla ve yüzle yaklaşacaktır?
Ali ve Mercan'ın mahalleye taşınan Çino'yla ilk karşılaşmaları nasıl olacak, onları tedirginliğe sürükleyen bu duruma tepkileri ne olacaktır?