Star TV iddialı dizinin fişini çekti erken final yapıyor! Hayranları büyük şokta
Star TV iddialı dizinin fişini çekti erken final yapıyor! Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan, iddialı dizide yaşanan flaş değişiklikler dizinin final kararını da beraberinde getirdi. Önce senaristi değişen dizide yönetmen de havlu atmış ve iki flaş değişiklik yaşanmıştı. Dizi, bu değişikliklerin ardından final kararı aldı. Star TV ekranlarında Cuma akşamları yayımlanan Sevgili Geçmiş dizisi, büyük umutlarla yayın hayatına başlamış efsane bir kadroya sahip olmasına rağmen 8. bölümle ekrana veda edecek.
08.12.2019 12:49
- Son Güncelleme: 08.12.2019 12:49
Star ekranlarında büyük umutla başlayan iddialı dizinin önce senaristi ardından yönetmeni değişmişti ki fişi çekildi. Star TV ekranlarında Cuma akşamları yayımlanan Sevgili Geçmiş dizisi, büyük umutlarla yayın hayatına başlamış efsane bir kadroya sahip olmasına rağmen 8. bölümle ekrana veda edecek.
Başrollerini Ece Uslu, Emre Kınay, Melis Sezen, Sevda Erginci ve Seçkin Özdemir gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizide geçtiğimiz hafta senarist değişikliği yaşanmıştı. Funda Alp'ten alınan senaryo, Gül Abus'a devredilmişti.
İkinci değişiklik de gerçekleşti ve yönetmen koltuğunda oturan Aydın Bulut, yerini Osman Kaya'ya bıraktı. Ancak bu hamleler sonucu değiştirmedi.
Sevgili Geçmiş dizisinin konusu nedir?
Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır.
Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.