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Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümüne damga vuran soru! Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları...

Kim Milyoner Olmak İster 7 Aralık Cumartesi günü 849. bölümüyle yine milyonları Atv ekranlarına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde geceye, "Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu?" sorusu damga vurdu. Herkesin 'Denizciler' olarak tahmin ettiği sorunun cevabı ekran başındakileri bile şaşırttı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümünün soru ve cevapları...

08.12.2019 00:09 - Son Güncelleme: 08.12.2019 00:17
Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümüne damga vuran soru! Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları...

Kim Milyoner Olmak İster 7 Aralık Cumartesi günü 849. bölümüyle yine milyonları Atv ekranlarına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümüne damga vuran soru

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde geceye, "Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu?" sorusu damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümüne damga vuran soru

Herkesin 'Denizciler' olarak tahmin ettiği sorunun cevabı ekran başındakileri bile şaşırttı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümünün soru ve cevapları...

Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümüne damga vuran soru

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Kim Milyoner Olmak İster'in 849. bölümüne damga vuran soru
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