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Sosyal medyada kampanya başlatıldı 'Gidersen...' Gidişiyle deprem yaratan Gülsim Ali İlhan'dan sonra Gönül Dağı'ndan bir ayrılık daha!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı her hafta Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Son haftalarda Dünya Kupası maçları nedeniyle dizi 3 hafta ara vermişti.

03.12.2022 12:30 - Son Güncelleme: 03.12.2022 12:30
Sosyal medyada kampanya başlatıldı ’Gidersen...’ Gidişiyle deprem yaratan Gülsim Ali İlhan’dan sonra Gönül Dağı’ndan bir ayrılık daha!

Gönül Dağı'ndan ayrılışıyla deprem yaratan Gülsim Ali İlhan'ın yeni dizisi belli olurken, diziden bir ismin daha vedası konuşuluyor. İşte detaylar...

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Sosyal medyada kampanya başlatıldı ’Gidersen...’ Gidişiyle deprem yaratan Gülsim Ali İlhan’dan sonra Gönül Dağı’ndan bir ayrılık daha!

3 Aralık Cumartesi TRT 1 yayın akışında Gönül Dağı özel bölümü yer alıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümü merakla beklerken flaş bir ayrılık iddiasıyla sarsıldı. Peki neler oluyor?

Sosyal medyada kampanya başlatıldı ’Gidersen...’ Gidişiyle deprem yaratan Gülsim Ali İlhan’dan sonra Gönül Dağı’ndan bir ayrılık daha!

Dilek karakteriyle dizide yer alan Gülsim Ali İlhan sezon finalinde diziye veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu.

Sosyal medyada kampanya başlatıldı ’Gidersen...’ Gidişiyle deprem yaratan Gülsim Ali İlhan’dan sonra Gönül Dağı’ndan bir ayrılık daha!

Diziden ayrıldığından bu yana kendisine gelen teklifleri değerlendiren güzel oyuncu en sonunda kararını verdi. Son olarak ismi Selahaddin Eyyubi dizisiyle anılan güzel oyuncu bu projeden son anda ayrılık kararı almıştı.

Sosyal medyada kampanya başlatıldı ’Gidersen...’ Gidişiyle deprem yaratan Gülsim Ali İlhan’dan sonra Gönül Dağı’ndan bir ayrılık daha!

Son gelen bilgilere göre, güzel oyuncu Uğur Güneş'in başrolünde yer alacağı Avcı dizisinin kadrosuna katıldı.

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