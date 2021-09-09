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Haberler Televizyon Son macera! İşte Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları: 'Şahin'i bulmadan gitmeyeceğim'

Son macera! İşte Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları: 'Şahin'i bulmadan gitmeyeceğim'

Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs'ın yer aldığı Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı, heyecanın dozu arttı. İşte merakla beklenen Baş Belası yeni bölümden ipuçları...

09.09.2021 10:41 - Son Güncelleme: 09.09.2021 10:57
Son macera! İşte Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası 13. bölüm 2 fragmanı ve yeni bölümden ipuçları: ’Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de’

SON MACERA!

İşte Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası 13. bölüm 2 fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

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Son macera! İşte Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası 13. bölüm 2 fragmanı ve yeni bölümden ipuçları: ’Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de’

BAŞ BLASI 13. BÖLÜM

Aynalı cinayetler devam etmektedir. Katilin mesajlarının Şahin'i hedef aldığını düşünen İpek, olayın altında yatan sebebi bulmaya çalışırken katil Şahin'le iletişim kurar.

Son macera! İşte Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası 13. bölüm 2 fragmanı ve yeni bölümden ipuçları: ’Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de’

Ekibe ve İpek'e haber vermeden katille buluşmaya giden Şahin içindeki karanlıkla sınanacağı bir sahnenin ortasında bulur kendini.

Son macera! İşte Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası 13. bölüm 2 fragmanı ve yeni bölümden ipuçları: ’Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de’

Aynalı Katil, Şahin'e yıllarca peşinden koştuğu, kız kardeşini ondan koparan Bey'i sunar. Şahin, Bey'le birlikte Aynalı Katil'in elinde tutsakken İpek ve ekibi Şahin'i bulmak için canla başla uğraşmaktadır.

Son macera! İşte Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası 13. bölüm 2 fragmanı ve yeni bölümden ipuçları: ’Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de’

İpek sonunda katilin kimliğini tespit ettiğinde bu sefer onu zorlu bir sınav beklemektedir. İpek ve Şahin seri cinayetler işleyen Aynalı Katil'i yakalayabilecek midir?

Son macera! İşte Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası 13. bölüm 2 fragmanı ve yeni bölümden ipuçları: ’Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de’

'Baş Belası', final bölümüyle Cuma akşamı Atv'de.

Son macera! İşte Atv’nin sevilen dizisi Baş Belası 13. bölüm 2 fragmanı ve yeni bölümden ipuçları: ’Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de’

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