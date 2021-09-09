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Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı heyecanı doruklara çıkarttı! "Şahin'i bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim!"

Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı heyecanı doruklara çıkarttı! Atv ekranlarının sevilen dizisi Baş Belası, yayınlanan 12. bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Sosyal medyaya da damga vuran son bölümün ardından meraklı bekleyiş başladı. Yayınlanan Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı heyecanı doruklara çıkarttı. Söz konusu fragmana "Şahin'i bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim!" sözleri damga vurdu. İşte Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı...

09.09.2021 01:48 - Son Güncelleme: 09.09.2021 01:48
Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı heyecanı doruklara çıkarttı! Şahin’i bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim!

Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in paylaştığı Baş Belası, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor.

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Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı heyecanı doruklara çıkarttı! Şahin’i bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim!

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve her hafta milyonları ekran başına kilitleyen dizi, son bölümüyle de yine seyircisinden tam not aldı.

Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı heyecanı doruklara çıkarttı! Şahin’i bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim!

Peki Baş Belası 12. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı heyecanı doruklara çıkarttı! Şahin’i bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim!

BAŞ BELASI 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
'Şebeke'nin çökertilmesinin ve suçluların yakalanmasının ardından rahat bir nefes almayı düşünen İpek ve Şahin'i zor bir cinayet vakası beklemektedir.

Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı heyecanı doruklara çıkarttı! Şahin’i bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim!

Elde edilen ipuçları bir seri katille karşı karşıya oldukları izlenimini vermektedir. İkili bu vakayla uğraşırken, organize şube bir sorgulama için İpek'ten yardım ister.

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