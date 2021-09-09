Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı heyecanı doruklara çıkarttı! "Şahin'i bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim!"
Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı heyecanı doruklara çıkarttı! Atv ekranlarının sevilen dizisi Baş Belası, yayınlanan 12. bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Sosyal medyaya da damga vuran son bölümün ardından meraklı bekleyiş başladı. Yayınlanan Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı heyecanı doruklara çıkarttı. Söz konusu fragmana "Şahin'i bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim!" sözleri damga vurdu. İşte Baş Belası 13. bölüm 2. fragmanı...
09.09.2021 01:48
- Son Güncelleme: 09.09.2021 01:48
Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in paylaştığı Baş Belası, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor.