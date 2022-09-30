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Haberler Televizyon SON DAKİKA: Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde Amasya'da hareketli dakikalar! Yasak aşk köyü birbirine düşürmüştü: "3 gözaltı"

SON DAKİKA: Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde Amasya'da hareketli dakikalar! Yasak aşk köyü birbirine düşürmüştü: "3 gözaltı"

Son dakika... Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyonla gelen 3 gözaltı! Yasak aşk köyü birbirine düşürmüştü... Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası genç adamın katilini bulmaya yönelik soruşturma sürerken bugün Müge Anlı canlı yayında son dakika bilgisini aktardı. Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 gözaltı gerçekleşti! İşte Müge Anlı'da son dakika haberinin detayları...

30.09.2022 10:33 - Son Güncelleme: 30.09.2022 10:58
SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyonla gelen 3 gözaltı! Yasak aşk köyü birbirine düşürmüştü...

SON DAKİKA: Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyonla gelen 3 gözaltı! Yasak aşk köyü birbirine düşürmüştü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyonla gelen 3 gözaltı! Yasak aşk köyü birbirine düşürmüştü...

Uzunca bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmekte olan Muhammet Burhan cinayeti Türkiye'nin gündeminde yerini almaya devam ediyor.

SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyonla gelen 3 gözaltı! Yasak aşk köyü birbirine düşürmüştü...

Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası genç adamın katilini bulmaya yönelik soruşturma sürerken programın sıkı takipçileri "Müge Anlı Muhammet Burhan olayı nedir, cinayet çözüldü mü, katili kim?" soruları yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyonla gelen 3 gözaltı! Yasak aşk köyü birbirine düşürmüştü...

AMASYA'DA SICAK SAATLER

Müge Anlı son dakika gelişmesini bugün canlı yayında aktardı. Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyonla gelen 3 gözaltı! Yasak aşk köyü birbirine düşürmüştü...

Son dakika haberine göre; Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan ve sevgilisi Selami Şen gözaltına alındı.

SON DAKİKA