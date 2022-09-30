SON DAKİKA: Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde Amasya'da hareketli dakikalar! Yasak aşk köyü birbirine düşürmüştü: "3 gözaltı"
Son dakika... Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyonla gelen 3 gözaltı! Yasak aşk köyü birbirine düşürmüştü... Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası genç adamın katilini bulmaya yönelik soruşturma sürerken bugün Müge Anlı canlı yayında son dakika bilgisini aktardı. Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 gözaltı gerçekleşti! İşte Müge Anlı'da son dakika haberinin detayları...
30.09.2022 10:33 - Son Güncelleme: 30.09.2022 10:58
SON DAKİKA: Müge Anlı'daki Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyonla gelen 3 gözaltı! Yasak aşk köyü birbirine düşürmüştü...
Uzunca bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmekte olan Muhammet Burhan cinayeti Türkiye'nin gündeminde yerini almaya devam ediyor.
AMASYA'DA SICAK SAATLER
Müge Anlı son dakika gelişmesini bugün canlı yayında aktardı. Muhammet Burhan cinayetinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Son dakika haberine göre; Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan ve sevgilisi Selami Şen gözaltına alındı.