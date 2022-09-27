ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman başlıyor! 4. sezon yayın tarihi belli oldu tanıtım videosu ezberleri bozdu
ATV'nin efsane dizisi Kuruluş Osman başlıyor! 4. sezon yayın tarihi belli oldu, tanıtım videosu ezberleri bozdu. Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman muhteşem bir sezonla geri dönüyor! Türkiye 'Kuruluş Osman ne zaman başkayacak?' sorusunun yanıtını ararken, sevindiren haber geldi. Dördüncü sezonunda yeni hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve yeni dekorlarıyla 5 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun ilk tanıtımı yayınlandı. İşte gündeme bomba gibi düşen Kuruluş Osman 4. sezon tanıtım videosu...
27.09.2022 12:29 - Son Güncelleme: 27.09.2022 12:33
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman başlıyor! 4. sezon yayın tarihi belli oldu, tanıtım videosu ezberleri bozdu.
Yapım, senaryo ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, yeni sezonun ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.
KURULUŞ OSMAN 4. SEZON 1. TANITIM - VİDEO
'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon ilk tanıtımında seyircilerin merakla beklediği yeni oyuncular; Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar ve Miray Akay dikkatleri üzerine çekerken, başarılı oyuncuların hangi karakterlere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu.