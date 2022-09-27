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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman başlıyor! 4. sezon yayın tarihi belli oldu tanıtım videosu ezberleri bozdu

ATV'nin efsane dizisi Kuruluş Osman başlıyor! 4. sezon yayın tarihi belli oldu, tanıtım videosu ezberleri bozdu. Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman muhteşem bir sezonla geri dönüyor! Türkiye 'Kuruluş Osman ne zaman başkayacak?' sorusunun yanıtını ararken, sevindiren haber geldi. Dördüncü sezonunda yeni hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve yeni dekorlarıyla 5 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun ilk tanıtımı yayınlandı. İşte gündeme bomba gibi düşen Kuruluş Osman 4. sezon tanıtım videosu...

27.09.2022 12:29 - Son Güncelleme: 27.09.2022 12:33
ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman başlıyor! 4. sezon yayın tarihi belli oldu tanıtım videosu ezberleri bozdu

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman başlıyor! 4. sezon yayın tarihi belli oldu, tanıtım videosu ezberleri bozdu.

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ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman başlıyor! 4. sezon yayın tarihi belli oldu tanıtım videosu ezberleri bozdu

Yapım, senaryo ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, yeni sezonun ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.

KURULUŞ OSMAN 4. SEZON 1. TANITIM - VİDEO

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman başlıyor! 4. sezon yayın tarihi belli oldu tanıtım videosu ezberleri bozdu

Kısa sürede sosyal medyada yüz binlerce izlenen, binlerce yorum ve beğeni alan tanıtım, izlenme rekoru kırdı.

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman başlıyor! 4. sezon yayın tarihi belli oldu tanıtım videosu ezberleri bozdu

'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon ilk tanıtımında seyircilerin merakla beklediği yeni oyuncular; Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar ve Miray Akay dikkatleri üzerine çekerken, başarılı oyuncuların hangi karakterlere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu.

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman başlıyor! 4. sezon yayın tarihi belli oldu tanıtım videosu ezberleri bozdu

Görkemli kadrajları, Osman Bey ile Alp'lerinin arenada nefes kesen aksiyon sahneleri, 13. yüzyıl İstanbul görüntüleri, Osman Bey'in Karacahisar Kalesi'ni Orhan Bey'e bırakmasıyla öne çıkan tanıtım, dördüncü sezona dair beklentilerin zirve yapmasını sağladı.

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