SON DAKİKA: Müge Anlı'daki estetikli dolandırıcı Mustafa İnce kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı! 50 milyonluk vurgun yapmıştı...
Müge Anlı'daki estetikli dolandırıcı Mustafa İnce kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı! 50 milyonluk vurgun yapmıştı... Bugün Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesini açıklayan başarılı sunucu; "Mustafa İnce, Gaziantep'te kırsal bir alanda kendi aracıyla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı." bilgisini verdi. İşte Müge Anlı'ya çıkan yüzlerce mağdurun yüzünü güldüren son dakika gelişmesinin detayları ve gözlatına alınan binbir surat Mustafa İnce...
BİNBİR SURAT MUSTAFA İNCE'NİN FOTOĞRAFLARINI İFŞALADI
Yüzlerce insanı dolnadıran Mustafa İnce, Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı...
Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvuran abla kardeş Tuğba ve Pınar, karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etmişti. Arkadaşının tanıştırdığı Mustafa İnce ile iki gün içinde sevgili olduklarını söyleyen Tuba, kendini esnaf olarak tanıtan Mustafa İnce'nin yağ sattığını, kar ortağı olmak için kendisini ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı.
Tuba ve Pınar kardeşler iki ay içinde 800 bin liraya yakın dolandırıldıklarını söylediler. "Onunla evleneceğimi sanmıştım" diyen Tuba Koçman, Mustafa İnce'nin kendisine "günlük 100 bin lira kazancı olduğunu" söylediğini ifade etti canlı yayında.
Tereddüt etmeden tüm birikimini sevgilisine veren makyöz Tuba Koçman, ilk etapta 23 bin lira gönderdiğini sonra kendisine 24 bin 300 TL olarak geri geldiğini söylemişti. Ablası Pınar'ı tanıştırdığını, ondan da 400 bin liraya yakın para aldığını ve haberi olmadığını anlattı. Canlı yayına gelen iki kardeş, iddia ettikleri kişiye seslendi. Canlı yayına gelen telefonlar sırasında, çoğu insanın bu şekilde dolandırıldığı ortaya çıktı.