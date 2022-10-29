Seyran ve Ferit’ten bebek MÜJDESİ! Korhanlar’a şölen havası yaşatacak hamle! Seyircisinin duyguları karman çorman! Yalı Çapkını 7.BÖLÜM fragmanı izle

Yalı Çapkını hakkında gelişmeler oldukça merak ediliyor. 28 Ekim'de 6. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda çetrefilli gelişmeler yaşandı. Yusuf ile kavga eden Ferit, uzun süre sakinleşmez ve hıncını Seyran'dan alır. Suna is kardeşine söylediği sözler karşısında Pelin'i sıkıştırır. Seyran da Ferit de sevgililerini hayatlarından çıkarma kararı alır. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler 7. bölüm fragmanını merak edip araştırıyor. Peki, Yalı Çapkını 7. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar!