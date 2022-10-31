Masterchef'te yeni aşk bombası! Daha fazla saklayamadılar! "Ailelerimiz duymasın...”
Yarışmacı Fatma Nur'un ilan-ı aşkından sonra gözler bir diğer yarışmacıya çevrildi. Yarışmacı Fatma Nur'un söyledikleri izleyicileri de bir hayli şaşırttı. Yarışmacılar jüri karşısında ter dökerken, eleme potasında da zorlu mücadeleye devam ediyorlar. Yarışmacılar arasında bulunan Fatma Nur, açıklamaları ve davranışlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, son açıklamaları sosyal medya gündeminde olay oldu. İşte merak edilenler...
31.10.2022 13:19 - Son Güncelleme: 31.10.2022 13:20
Yarışmada evleneceği erkeği anlatan Fatma Nur; "Şefim ben bekarım. Besbekarım. Evlenmem asla ama evlenebilirim aslında. Talibe göre değişir. Esmer, 1.80 boylarında, yakışıklı, işi gücü yerinde ve kirli sakallı olması önemli" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları stüdyodakileri gülümsetirken izleyenleri de bir hayli şaşırttı. Açıklamalarında evleneceği erkeği tarif ederken, yarışmacı Barış'ı anlatması da dikkat çekti.
Fatma Nur ve Barış, Serpilay ve Kıvanç hakkında çıkan bu aşk dedikoduları hakkında henüz bir açıklama gelmedi.