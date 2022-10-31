Masterchef'te yeni aşk bombası! Daha fazla saklayamadılar! "Ailelerimiz duymasın...”

Yarışmada evleneceği erkeği anlatan Fatma Nur; "Şefim ben bekarım. Besbekarım. Evlenmem asla ama evlenebilirim aslında. Talibe göre değişir. Esmer, 1.80 boylarında, yakışıklı, işi gücü yerinde ve kirli sakallı olması önemli" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları stüdyodakileri gülümsetirken izleyenleri de bir hayli şaşırttı. Açıklamalarında evleneceği erkeği tarif ederken, yarışmacı Barış'ı anlatması da dikkat çekti.