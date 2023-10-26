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SON DAKİKA | Müge Anlı'da Sude ve Cumali'yle ilgili yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti! Canlı yayında gözaltına alındı

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kayıp daha bulundu. Sude ve Cemali isimli iki kardeş Konya'da kaybolmuştu. Yayına bağlanan kişi, babaları tarafından çocukların çöp konteynırında saklandığını ifade etti. Ortalığı karıştıran bu iddiların ardından baba her şeyi itiraf etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 12:51 Güncelleme 26 Ekim 2023, 12:51
SON DAKİKA | Müge Anlı’da Sude ve Cumali’yle ilgili yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti! Canlı yayında gözaltına alındı 1

Müge Anlı'nın 26 Ekim tarihinde yayınlanan son bölümünde aynı tarihte farklı yerlerde kaybolan Sude ve Cumali arandı.

SON DAKİKA | Müge Anlı’da Sude ve Cumali’yle ilgili yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti! Canlı yayında gözaltına alındı 2

Konya'da yaşayan Keziban, ilk evliliğini Burhan Akçam ile gerçekleştirdi. Melisa (19), Sude (14) ve Cumali (12) isimli 3 çocukları olan çift, boşandı. Anne, ikinci evliliğini ise Yusuf Dağlı ile yaptı. Dağlı'dan ise Hasret Ela (9) ve Elifnaz (7) isimli çocukları oldu.

SON DAKİKA | Müge Anlı’da Sude ve Cumali’yle ilgili yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti! Canlı yayında gözaltına alındı 3

Boşanma aşamasında olan Keziban ve Yusuf Dağlı çifti, ayrı yaşamaya başladı.

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