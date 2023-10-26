SON DAKİKA | Müge Anlı'da Sude ve Cumali'yle ilgili yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti! Canlı yayında gözaltına alındı

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kayıp daha bulundu. Sude ve Cemali isimli iki kardeş Konya'da kaybolmuştu. Yayına bağlanan kişi, babaları tarafından çocukların çöp konteynırında saklandığını ifade etti. Ortalığı karıştıran bu iddiların ardından baba her şeyi itiraf etti. İşte detaylar...